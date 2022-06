Sandra Pogodová o divokém dospívání: Řekla, proč ji vyhodili z konzervatoře

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herečka Sandra Pogodová o pracovní nabídky rozhodně nemá nouzi, a to i navzdory tomu, že nikdy nedokončila svá studia. Už jako dítě totiž bojovala s učením a škola ji zkrátka nebavila. Když se pak dostala na konzervatoř, vždy si pevně stála za svých názorem, což ji nakonec stálo i její místo ve třídě.

Jedním z hostů nové epizody talkshow 7 pádů Honzy Dědka byla herečka Sandra Pohodová, která zavzpomínala na své problémové dětství a prozradila, jak si shání práci. „Od třetí třídy jsem chodila za školou. Šla jsem na konzervatoř proto, že tam nejsou zkoušky z češtiny a matematiky. Nejsem studijní typ. Byla jsem hyperaktivní, běhala jsem po venku, koukala, co kde lítá, špatně jsem se učila a i z konzervatoře mě vyhodili. Ale kdo má práci? Já! Zdravím spolužáky,“ pobavila herečka, kterou podle jejích slov z konzervatoře vylili pro prostořekost a bojkot absolventského představení.

Zdroj: FTV Prima

Hodili to na ni

„Hráli jsme vodáky z knihy Proč bychom se netopili. Strašně jsem to zkoušení bojkotovala a dávala jsem najevo, že se na nás jako na ročník vykašlali. Na generálku přišel pan profesor Laurin, a když to viděl, řekl, že toto nesmí projít premiérou. Měl pravdu, bylo to strašné. Tak se to představení zamázlo a hledal se viník. Takže mě pozvali na kobereček k řediteli a tam proběhla scénka, ptali se mě, jestli nejsem součástí nějaké party. Já jsem na to řekla, že snad nejsem žádný Timur, a letěla jsem,“ vzpomíná herečka, která ale navzdory nedokončenému hereckému vzdělání nemá o práci nouzi. Umí si ji totiž zařídit na nejvyšších místech.

„Já si požádám nahoře a ono to vyjde. Dřív jsem se hodně snažila, všechno jsem pro to dělala a pak jsem byla frustrovaná, když to nevyšlo. Teď, když mi skončil Rozhlas, což byly pravidelné peníze, tak jsem si říkala, že by bylo fajn nějaké natáčení. Moc se mi nelíbí, co se dneska točí, nechci toho být tváří, chci nějakou malou roličku, šest sedm natáčecích dnů. Za týden mi zavolali, že mají pro mě epizodní roli – šest natáčecích dní. Pak roličku ve filmu, dalších šest natáčecích dní,“ pochlubila se herečka Honzovi Dědkovi.

Zdroj: FTV Prima

Nesmělý Jákl

Dalšími hosty Honzy Dědka byli také režisér Petr Jákl, zpěvák Dan Bárta a výkonný ředitel karlovarského filmového festivalu Kryštof Mucha. Petr Jákl prozradil, jak se dal dohromady se svou manželkou a svěřil se, na kolik vyšel jeho nový film Jan Žižka. Dan Bárta zase promluvil o tom, proč se rozhodl v pokročilém věku studovat, a Kryštof Mucha odhalil pozadí oblíbeného filmového festivalu v Karlových Varech. Novou epizodu 7 pádů Hony Dědka sledujte v úterý ve 21:35 na Primě.

Zdroj: FTV Prima