Zdeněk Pohlreich kritizuje nové nařízení: S kontrolami v restauracích nesouhlasí

Zdroj: Profimedia

Vláda od 1. listopadu zavedla všem restauračním zařízením povinnost kontrolovat u návštěvníků doklady potvrzující jejich bezinfekčnost. Mnozí z majitelů restaurací se obávají, že se právě tento vládní krok opět podepíše na jejich tržbách. Jedním z nich je i podnikatel a šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.

Pandemie koronaviru se kromě dalších odvětí výrazně podepsala na restauračních zařízeních. Pro některé z nich měla dokonce fatální následky. Když pak ale přišla doba rozvolňování, majitelé restaurací a hospod konečně doufali, že svítá na lepší časy. Nejnovější nařízení vlády, které číšníkům a servírkám ukládá povinnost kontrolovat bezinfekčnost hostů, by ale mohlo mnohé ze zařízeních připravit o nemalé peníze.

„Zase jsou restaurace první na paškále jakkoliv si myslím, že za poslední dva roky se nepodařilo prokázat, že restaurace by byly zdrojem nákazy. Myslím, že výroky týkající se restaurací jsou velice neuvážené. Propad tržeb to může přinést daleko rychleji, než si někdo uvědomuje,” nechal se v pořadu CNN Prima News Co na to vaše peněženka slyšet podnikatel a šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.

Zdroj: TV Nova

Náladu nám to nezkazí

Podle Pohlreicha ovšem nejnovější nařízení hospodské nijak závažně nepřekvapí, neboť se během pandemie museli potýkat s mnoha dalšími obtížemi. Na různé kroky vlády jsou tak podle něj zvyklí. „Myslím, že hospodští jsou už tak omlácení, že už nám to náladu nezkazí,” dodal ještě ke svému tvrzení.

Počet nakažených stoupá

Kvůli zvyšujícímu se počtu nakažených koronavirem si začíná hovořit o zpřísnění pravidel. Zatímco nyní mohou lidé prokazovat svou bezinfekčnost kromě potvrzení o očkování či prodělání nemoci také antigenními a PCR testy a samotesty, při zhoršení situace by mohly být uznávány jen PCR testy. Uvedl tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro Českou televizi.

Vzhledem k tomu, že od 1. listopadu si lidé nad 18 let musí testy hradit sami a cena PCR testování je poměrně vysoká, uznáváním pouze těchto testů by se tak vláda snažila přimět více lidí k očkování.

