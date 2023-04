Pohlreichův souboj restaurací: Svalnatý nadsamec z Obory dostane ženy do kolen!

Zdroj: TV Nova

V novém pořadu Zdeňka Pohlreicha soutěží vybrané restaurace o vysněný titul nejlepšího podniku. Tentokrát se šéf vydal prozkoumat na doporučení diváků americkou kuchyni. V souboji restaurací se spolu utkají poděbradská Obora a pražský Dock House.

Ve čtvrtém díle Pohlreichova souboje restaurací se diváci mohou těšit na americkou kuchyni. Známý šéfkuchař se netají tím, že je mu tento druh vaření velice blízký, ať už jde o pořádné steaky, pomalu pečená žebra nebo dokonale vychucený hamburger.

Oblibu steakhousů jako takových potvrzuje také fakt, že byly velmi často doporučovány Zdeňku Pohlreichovi, aby je podrobil testu ve svém novém pořadu. Vybrat pouze dva vybrané zástupce nebylo jednoduché, nakonec ale uspěly Obora a Dock House. V prvním kole čekají na obě restaurace tři zkoušky. Nejprve okusí zatěžkávací test, ve kterém musí obsloužit plnou hospodu v časovém limitu 120 minut od předkrmu až po dezert. Ve druhé zkoušce je navštíví tajný host a nakonec společně zabojují v Pohlreichově restauraci Next Door.

Jaroslav Zatloukal, majitel Dock House, je přesvědčený, že jeho podnik je nejlepší steaková restaurace ve střední Evropě. Pro hosty si jeho tým připraví pořádnou porci Ameriky. Jako předkrmy se budou podávat portobello se sýrovou espumou a nebo kachní paštika s pečeným čajem. K hlavnímu chodu pak telecí steak a hovězí hamburger. Mezi dezerty si návštěvníci restaurace budou moct vybrat buď čokoládový fondán, nebo šodó koblihu. Podávání tříchodového menu se ale neobejde bez chyb. Prvním přešlapem v zátěžovém testu bylo, že několik hostů dostalo předkrm bez rajčatového džemu. Další krizový okamžik v kuchyni poté nastal, když se spálilo pět fondánů. Celkově ale Pohlreich Dock House nakonec chválil.

Zbyde krab na všechny hosty?

"Skvělá restaurace má určitě vynikající jídlo či vína, bezvadný personál, vymazlený interiér. Ta výjimečná k tomu svým hostům ještě přidá vášeň. Něco, co není měřitelné, ale prostě si toho jako host všimnete a velmi pravděpodobně se díky tomu stanete v tom podniku štamgastem," odpovídá šéfkuchař Dock Housu Vratislav Oehm na otázku, co dělá z restaurace opravdu výjimečný podnik.

Druhá restaurace se nachází v lesoparku v Poděbradech a jmenuje se Obora Jakuba Paruse. V interiéru jeho podniku zaujmou návštěvníky lovecké vycpaniny. Při sestavování menu se inspiroval Kalifornií. Jako předkrm nabídl krevety s avokádem a tatarák z bizona. K hlavnímu chodu připravil smaženého kraba v černé briošce a hovězí hrudí z jejich vlastního smokeru. Americkou cukrárnu zastoupil skořicový muffin a rozebraný hruškový koláč. Zdeněk Pohlreich drsňákovi Jakubovi Parusovi vytkl, že by měl dát větší prostor svému personálu. Nervozita také začne stoupat ve chvilce, když si nečekaně mnoho hostů objedná kraba a nebude jisté, zda je připraveno dostatek porcí.

"Já jsem byl spíš vždycky takový ten pionýr, co přináší nově věci a suroviny, ale co se týče znovuobjevování, rád pracuji s vnitřnostmi a celkově s charakterním masem, které ještě před pár lety nikdo nechtěl a dnes není problém hosta přesvědčit do jehněčích ledvinek, hovězího srdce nebo do skopového. Jinak strašně rád pracuji například s kadeřávkem, pastyňákem nebo tuřínem," komentuje své vaření Jakub Parus, který na ženy působí vskutku jako svalnatý nadsamec, který umí sekat dříví tak, že to lahodí nejednomu ženskému oku.

