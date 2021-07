Pohřeb Františka Nedvěda: Bratr Jan se zhroutil, sestra Lída kolabovala

Už dopředu se vědělo, že rozloučení se zpěvákem Františkem Nedvědem bude velkolepé a dojemné. Kromě rodiny se v sobotu ve strašnickém krematoriu s muzikantem rozloučily desítky fanoušků i několik kolegů z hudební branže. Pohřeb doprovázely nejen folkové písničky, ale také obrovský smutek jeho nejbližších. Obřad asi nejhůře nesl bratr Jan, kterého podporovala manželka Pavlínka. Bez ní by tak bolestné loučení s milovaným sourozencem možná ani nezvládl.

I když na parte bylo napsáno, že obřad začne v jedenáct hodin, zpěvákova rodina už ve tři čtvrtě na jedenáct seděla ve smutečním sálu. To by naznačovalo, že nejbližší příbužní dali hudebníkovi poslední sbohem o hodinu dříve. Nakonec to bylo uvedené u dveří krematoria a pozůstalí předem připustili, že počítají s variantou dvou částí pohřbu. „Obřad pro rodinu a nejbližší bude probíhat přibližně hodinu. Následně bude síň otevřena pro veřejnost," řekl pro Blesk syn Vojtěch.

Život jsme prožili spokojeně, vyznala se Marie

Hned od začátku byly všechny oči upřeny na manželku Františka Nedvěda Marii. Zarmoucená vdova přišla do krematoria v černém kostýmku a elegantním kloboučku. V lavici seděla usazená mezi svými syny, Vojtěchem a Františkem mladším. „Když jsme pak jako parta každou neděli jezdívali vlakem a hráli a zpívali, jednou si mě v tunelu políbil. Život jsme prožili spokojeně, i když se i u nás nějaké ty mráčky objevily. Za vše Ti mnohokrát děkuji, odpočívej v pokoji, snad se zase jednou sejdeme. Tvá milující žena Marie," vzkázala svému manželovi vdova v posledních slovech.

Všechny dopisy od členů rodiny, které byly obrovsky emotivní a vyjadřovaly hlubokou lásku vůči zesnulému zpěvákovi, četl moderátor ČRo Vladislav Slezák. S folkovým muzikantem Marie strávila padesát let, které manželé ještě nedávno oslavili při zlaté svatbě na Staroměstské radnici. Právě tam trochu nečekaně dorazil i bratr Jan a zdálo se, že bratři k sobě po letech konečně našli cestu a zapomněli na stará příkoří.

Nedvědi spolu dokonce začali plánovat velké vystoupení v o2 aréně, kterým chtěli navázat na koncert století na Strahově. Před pětadvaceti lety se hudební dvojici podařilo něco nevídaného, jejich písničky jako Růže z papíru nebo Holky těžší to maj si přišlo poslechnout 70 tisíc fanoušků. Nic z toho se už ale bohužel neuskuteční, František 18. července podlehl rakovině plic a Janovi se tím zhroutil svět. Známý zpěvák přestal komunikovat s okolním světem a zabarikádoval se v chatce na Sázavě. Dluho proto nebylo jasné, jestli na pohřeb vůbec přijde. „Jan? Zatím jsme s ním nemluvili," uvedla ještě před obřadem vdova Marie Nedvědová pro TN.cz s tím, že Jan je v kontaktu jenom se svou a Františkovou sestrou Lídou.

Nakonec Jan do Strašnic dorazil a seděl hned v první řadě s mladší manželkou Pavlínkou. Ta zpěváka hladila po ruce, zatímco on se o ni často opíral. Jakoby stále nemohl uvěřit tomu, že bratr, se kterým toho tolik prožil, tady už není. Pro zpěváka to musely jedny z nejhorších chvil jeho života. Jakmile Vladislav Slezák četl dopisy na rozloučenou od synů a vnuček, Jan jen plakal a jeho vzkaz pro bratra vůbec nezazněl. „Neměl na to sílu něco psát, vše měl ve svých myšlenkách," omluvila svého manžela Pavlínka pro blesk.cz.

Když pak na konci pohřbu zazněl potlesk pro Františka, jediný Jan si tiskl dlaně na obličej a nebyl schopný se přidat k ostatním. Po obřadu museli hudebníka jeho nejbližší podepřít a z krematoria odvézt zadem přes dvůr. Tam ho usadili do připraveného auta, kde se zdrcený písničkář zhroutil a plakal s čelem opřeným o přední sedačku. Původně měl starší bratr přijít se zbytkem rodiny na smuteční kar do restaurace v Nové Vsi pod Pleší, ani to ale muzikant bohužel nezvládl.

Na obřad dorazilo jen pár slavných kolegů

Přestože během obřadu zaznělo celkem šest písní, nejznámější hity bratrů Nedvědů jako Stánky nebo Na břehu řeky Sázavy Františkovi synové předem vyloučili. „Nejde to! Byla by to pro nás taková jistá smrt. Nejsme ze železa. A já vím zcela jistě, že už bych je nebyl schopen na vystoupeních hrát. Určitě aspoň pár let. A to si tátovi fanoušci nezaslouží," vysvětlil Vojta pro deník Blesk. Jakmile rakev začala zajíždět za oponu, ozvala se skladba od Beatles Let It Be. V ten okamžik už svoje emoce nedokázala zastavit sestra Lída ani manželka Marie, a obě ženy se rozvzlykaly.

Trochu překvapivě na pohřeb přišlo jen pár známých kolegů slavného písníčkáře. Nechyběli členové skupiny Spirituál kvintet, kde Nedvědi začínali a stali se populární, a přišli i Brontosauři. Mezi smutečními hosty se objevil komik a hudebník Milan Pitkin, hudební skladatel Jiří Vondráček, tatínek zpěvačky Lucie Vondráčkové, country zpěvák Tomáš Linka a kytarista Petr Kocman. Ten nemohl chybět, protože s Františkem odehrál jeho poslední koncert v Olomouci. Zpěvačka Helena Vondráčková, která s hudebníkem účnkovala na festivalech a ráda si s ním zahrála tenis, alespoň poslala květinu. Nikdo z dalších kolegů ale nedorazil.

„Jsme moc rádi, že právě ty jsi byl naším tátou. I když jsi byl známou osobností, pořád jsi zůstal nohama na zemi. Navždy si tě budeme pamatovat s kytarou u ohníčku, kde jsme zpívali až do rána," vyznali se v jímavých řečích zpěvákovi synové. Svou lásku dědečkovi vyjádřily i vnučky. Ty připomněly, že na rodinných dovolených byl František Nedvěd vždycky skvělým kuchařem. „Vzpomínky nám nikdo nevezme, milujeme tě z celého srdce a nezapomeneme,“ dodali synové František mladší a Vojtěch.

Poslechněte si písničku bratrů Nedvědů Na kameni kámen.

Zdroj: Youtube