Pohřeb Josefa Abrháma odhalil mnohé: Humorné vzpomínky i nový život

Zdroj: Profimedia

Poslední rozloučení s legendárním hercem Josefem Abrhámem si nenechala ujít celá řada jeho fanoušků, ale také jeho kolegů a přátel. Mezi smutečními hosty se objevili například Jiří Krampol, Dagmar Patrasová anebo Iva Janžurová. Někteří z nich pak nad rakví na talentovaného elegána vzpomínali a popisovali humorné zážitky, které s ním prožili. A padla slova i o tom, proč si rodina pro poslední rozloučení vybrala právě datum 6. června.

V kostele svaté Anežky v Praze na Spořilově se v pondělí 6. června uskutečnilo poslední rozloučení s hercem Josefem Abrhámem. Dveře kostela se veřejnosti otevřely již ve 12 hodin, samotný pohřeb pak začal o hodinu později. Nad rakví vystoupilo několik známých osobností, které byly rodinou osloveny, aby na legendu českého filmu zavzpomínaly. O různých zážitcích s Josefem Abrhámem promluvili například Eliška Balzerová, Iva Janžurová, Dagmar Havlová anebo jeho blízký přítel Jan Kačer.

Úkol od Libušky

Herečka Dagmar Havlová se vrátila k momentu, kdy se s Josefem Abrhámem setkala vůbec poprvé. K tomu došlo během natáčení filmu Holka na zabití. „Tehdy ještě svobodná Libuška mne zaúkolovala, abych Pepu na natáčení kontrolovala, zda moc nekouká po holkách. Nekoukal,” řekla s úsměvem podle webu iDNES někdejší první dáma, která byla požádána Josefem Abrhámem mladším, aby se na posledním rozloučení s ostatními podělila o, pokud možno, veselou vzpomínku.

Eliška Balzerová, která si s Josefem Abrhámem zahrála v kultovním seriálu Nemocnice na kraji města, zase apelovala na ostatní, aby nebyli smutní, neboť by to tak herec jistě nechtěl. „Moc rád jsi se smál a nacházel si i v tragických momentech střípky humoru,” popisovala herečka povahu Abrháma. A dodala, že termín pohřbu nebyl vybrán jen tak náhodně. Rodině jej zvolila proto, že právě před rokem, tedy 6. června 2021, byl poslední den předtím, než byla milovaná manželka herce převezena do nemocnice, kde bohužel zemřela.

Smutek vystřídá radost

Přestože je pro jediného syna Libušky Šafránkové a Josef Abrháma, Josefa Abrháma mladšího, nesmírně těžké, že musel během jednoho roku pochovat oba rodiče, má na druhou stranu stále mnoho důvodů k radosti. Jeho manželka Ludmila je totiž těhotná. A podle velikosti jejího bříška, které se jí na posledním rozloučení s tchánem rýsovala pod šaty, lze předpokládat, že je již v pokročilejší fázi těhotenství. Rodina Josefa Abrháma mladšího se tak již za pár měsíců rozroste o dalšího člena.