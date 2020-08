Poslední rozloučení Hany Krampolové: Krampol nechce pohřeb, zazní jen árie

Krampol jeho slova potvrdil. „V pondělí plánujeme rozloučení, takové soukromé, v kruhu rodiny. Já žádný pohřeb nechci, je to show. Když se podíváte do novin, to jsou takové blbosti a nesmysly, už jsem na to alergický. Někdo tam vykecává nějaké kraviny, které se nikdy nestaly," uvedl herec pro TN.cz.

Na místě by měl promluvit kněz a zaznít by měla také italská árie. Krampol chce poslední rozloučení uspořádat v malém počtu lidí a velmi komorně. „Bude to decentní, důstojné. Já si právě přeju, aby to bylo takové. Aby to nebylo morbidní, aby tam nebyly nějaké rakve a urny, osobně to nesnáším. Hrozně mi to vadí," dodal.