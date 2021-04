Poslední rozloučení s nejbohatším Čechem: Jak probíhal pohřeb Petra Kellnera?

O víkendu proběhlo poslední rozloučení s Petrem Kellnerem. Nejbohatší Čech a majitel impéria PPF zemřel 27. března při tragické havárii vrtulníku na Aljašce. Pohřeb se konal v rodinném sídle.

S Kellnerem se o víkendu rozloučila rodina a nejbližší přátelé. Podle portálu blesk.cz se smuteční obřad konal v jeho dejvické vile. Dřevěná rakev umístěná v zahradě byla pokrytá mechem, květinami a šiškami. Kolem ní byly umístěny dvě fotografie.

Na obou byl movitý podnikatel zobrazený s veselým výrazem. Nechyběly sluneční věnce, kytice a svíce. Na pohřbu jistě nevzniklo málo fotografií, ale jen pár se jich dostalo na veřejnost. Jednu z nich zveřejnil ředitel PPF pro vztahy s veřejným sektorem Vladimír Mlynář na svém twitterovém účtu.

„O víkendu jsme se definitivně rozloučili s PK. Děkuji všem, kteří mu v uplynulých dnech věnovali pozitivní vzpomínku,“ uvedl pod snímkem Mlynář.

Poslední rozloučení se událo v rodinném sídle

Nejbohatší Čech na konci března zahynul nešťastnou náhodou, když se společně s dalšími přáteli chystal podnikat heliskiing, kdy jsou lidé vysazováni přímo z vrtulníku na sněžný terén. Vrtulník však nepřistál, nýbrž havaroval.

Spolu s Kellnerem zahynuli další čtyři lidé. Jediným přeživším je snowboardista David Horváth. Za nehodou nebyly zřejmě jen technické potíže, ale přistání zkomplikovaly i povětrnostní podmínky. Petr Kellner byl jedním z nejvlivnějších Čechů.

Podnikat začal na začátku devadesátých let, poté co odešel z filmové branže, kde byl asistentem produkce.

Později založil skupinu PPF, která vznikla v roce 1991 jako Správa prvního privatizačního fondu a.s. a Kellner ji vlastnil z 99 procent.

Pod PPF spadá nespočet firem, které přinášejí obří zisk

„Skupina PPF investuje do řady odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti, až po strojírenství,“ píše se na stránkách společnosti.

Součástí gigantu je třeba úvěrová firma Home Credit, banky Air Bank, Mall Group, O2 Czech Republic, Škoda Transportation, Cetin, jakožto provozovatel největší datové a komunikační sítě v ČR či Sotio, společnost zaměřující se na výzkum v oblasti onkologie a autoimunitních onemocnění.