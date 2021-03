Kontroly začaly: Na pohyb mezi okresy se dohlíží! V terénu 26 tisíc policistů!

Policisté od nedělní půlnoci kontrolují pohyb mezi jednotlivými okresy. Na dodržování tvrdého lockdownu je v ulicích nasazeno 26 tisíc policistů a připravuje se i armáda.

Na pořádek v ulicích od včerejší půlnoci dohlíží po celé ČR desítky tisíc policistů, kontrolovat budou na všech hlavních tazích včetně dálnic.

V Praze kupříkladu policisté obsadili hlavní tahy vedoucí do Středočeského kraje. Do opatření byli naveleni policisté ze Speciální pořádkové jednotky a z Oddělení hlídkové služby.

Na hlavních tazích se pak namátkově kontrolovali auta přijíždějící do Prahy i vyjíždějící směrem do středních Čech. Policie řidiče upozorňovala na nutnost mít kupříkladu potvrzení od zaměstnavatele o cestě do práce, či z práce.

Není možné uzavřít všechny příjezdové cesty do Okresů, proto jsou zatím hlídané jen hlavní trasy

Policejní prezident Jan Švejdar v České Televizi prozradil, jak budou nasazení policisté fungovat v praxi.

"Není proveditelné, abychom fyzicky uzavřeli všechny komunikace mezi okresy. Nicméně hlídky budou rozmístěny tak, abychom dosáhli účelu opatření a bylo v co nejmenší míře obcházeno," řekl Švejdar.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pátek oznámil, že kromě policie se do akce zapojí i armáda, bude to ovšem ještě pár dní trvat.

Do ulic míří 5000 vojáků

Jak oznámil Jan Hamáček, kromě policie míří do ulic dohlížet na dodržování pravidel také 5000 vojáků.

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek sdělil, že k tomuto opatření musí ještě vláda zpracovat potřebná nařízení. Poté budou vojáci připraveni pomoci v řádu několika dnů.

O nasazení armády a celní správy má vláda jednat v pondělí, tedy dnes, uvedla česká televize s odvoláním na policejního prezidenta Jana Švejdara.