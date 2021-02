Písničkář Pokáč je otcem! Těhotenství partnerky tajil do poslední chvíle

Pokáč před lety nevkládal do hudby velké naděje. Možná právě proto vystudoval softwarové inženýrství na ČVUT. Láska k muzice ale nakonec byla přece jen silnější, a proto jí dal přednost. Zpočátku dělal na koncertech předskokana, lidé si ho ale začali všímat a jeho kariéra strmě stoupala.

V roce 2017 vydal desku Vlasy s hity jako Mám doma kočku či Co z tebe bude. Dva roky na to vyšla jeho druhá deska s názvem Úplně levej. Po křtu alba se stalo něco, co musí blažit každého hudebníka. Pokáč totiž úplně vyprodal pražské Forum Karlín. Velmi se mu tedy daří nejen v profesním životě, ale hlavně v tom osobním.