Dominik Feri není jediný: Další politici obvinění ze sexuálního obtěžování

Zdroj: Profimedia

Byl oblíbený, úspěšný a naučil opět mladé lidi chápat politiku. Bohužel měl ale i své stinné stránky. Nejmladší poslanec TOP 09 Dominik Feri byl obviněn ze znásilnění a z několika sexuálních obtěžování. Není ale sám! Sexuální aféry už zlomily vaz několika dalším politikům.

Sexuální skandály provázejí politiku snad od té doby, co sama politika vznikla. Ať už se jednalo o prozrazení sexuální orientace, nevěry, nemanželské děti a zvláštní choutky či potřeby. Své by o tom mohl říct bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri, který je nyní obviněn ze znásilnění či pokusu o něj. Hrozí mu až dvanáct let vězení.

Dominik Feri čelí obvinění z nevhodného sexuálního chování. V letech 2015 až 2020 měl sexuálně obtěžovat dívky a některé z nich údajně dokonce znásilnit. Několik svědectví získal Deník N a následně, po medializaci, začalo obvinění přibývat. Mladý politik to však samozřejmě popřel a označil za lži, i když přiznal, že se možná někdy k ženě choval nevhodně a za to se omlouvá. O znásilnění, či sexuálním obtěžování, však nemohla být ani řeč. Když se však ukázalo, že bude obviněn a že se jako mávnutím kouzelného proutku nic nevyřeší, raději na svou funkci rezignoval a nyní čeká na ukončení vyšetřování. Před několika týdny se prý dokonce pokusil o sebevraždu a musel být převezen do nemocnice.

Kromě Feriho má za sebou sexuální skandál i Chládek

Kromě Dominika Feriho má za sebou sexuální skandál třeba i bývalý ministr školství Marcel Chládek. Toho jeho asistentka obvinila, že jí dělal neslušné návrhy na pracovní cestě.

„Řekl mi, ať zamknu dveře. Odpověděla jsem mu, že je již pozdě a že bychom to mohli probrat zítra. S tím nesouhlasil a řekl mi, ať si sednu k němu na gauč. Byla jsem připravená, že kdyby si cokoliv troufl, začnu křičet. Bylo to na mě možná i vidět. Byla jsem dost strnulá. Řekl mi: Uklidněte se, uklidněte se. Což se mi nepovedlo, a tak dodal: Kdybych vás chtěl do postele, tak už byste tam dávno byla. Ani to mě neuklidnilo. Sáhl mi tedy ještě na ruku,“ řekla tehdy.

Své o sexuálním obtěžování ví i někdejší šéf lidovců Jiří Čuněk, ten se nevhodně dvořil své sekretářce Marcele. Jenže ta nejevila zájem a obvinila ho, následně musela čelit posměchu ze strany Čunka, že by si o ni neopřel ani kolo.

Čuněk se své sekretářce vysmál, prý by ji nechtěl

„Je to ledová královna, na radnici máme hezčí ženské, za kterými se chlapi otáčejí,“ tvrdil dle irozhlas.cz.

Mezi čestné a věrné chlapy nepatří ani takový Radek John, bývalý ministr vnitra, novinář a poslanec za Věci veřejné. Ten léta podváděl herečku Zlatu Adamovskou a ještě před ní tajil nemanželskou dceru. Vše se provalilo kvůli dětské autosedačce, kterou vozil John v kufru auta. Adamovská se s ním okamžitě rozvedla.

„Požádala jsem ho, aby odešel. Nebylo to velké rozmýšlení, protože jen blázen si dvakrát znovu sedne na rozpálenou plotnu,“ řekla v rozhovoru pro pořad fakta Barbory Tachecí.

Jak je vidět, sexuální skandály se nevyhýbají ani vrcholovým politikům. A to jsme jmenovali jen některé z nich.