Bolek Polívka si splnil dávný sen: V posteli mohl objímat Elišku Balzerovou

Zdroj: Profimedia

Herec Bolek Polívka si během natáčení nové komedie Srdce na dlani splnil svůj pubertální sen. Střihl si totiž postelovou scénu s herečkou Eliškou Balzerovou, do které byl během studií beznadějně zamilovaný. Ta jej za jeho výkon dokonce pochválila.

V českých kinech momentálně sklízí úspěch nová česká romantická komedie Srdce na dlani, ve které ztvárňuje hlavní roli herec Vladimír Polívka. Kromě něj se ale ve filmu mimo jiných objevil také jeho otce Bolek Polívka. A ten si dokonce během natáčení splnil svůj dávný sen. Po mnoha letech totiž skončil v posteli se svou láskou z mládí, herečkou Eliškou Balzerovou.

Zdroj: FTV Prima

Každý ji miloval

O zážitku z natáčení se Bolek Polívka rozpovídal v talk show 7 pádů Honzy Dědka. „My jsme s Eliškou spolužáci. Všichni kluci jsme do ní byli víceméně zamilovaní. Já už jsem v té době věděl, že žen je více. Když jsem přišel poprvé na JAMU, viděl jsem scházet po schodech dívky, které měly na krku cucfleky. Říkal jsem si, že to tam bude ráj. A ony to byly houslistky a měly otlačené krky od houslí. A Eliška byla typu Catherine Deneuve, v ročníku jsme měli i typ Bridget Bardot, to byla Jana Švandová. Vyrůstali jsme uprostřed krásy. Ale ony si myslely na vyšší ročníky, a pokud možno z Prahy. My neměli nárok,” vzpomínal na dobu svých studií populární herec, kterému se nakonec podařilo dávnou lásku dostat do postele, i když tedy jen v rámci natáčení nové komedie.

„Ale dočkal jsem se, po padesáti letech postelová scéna. Já s Eliškou pod peřinou. A Eliška pak řekla, to se musím pochlubit, mojí ženě Marcelce: Byl dobrej,“ pobavil Bolek Polívka moderátora Honzu Dědka a všechny přítomné v sále.

Syn jeho popularitu špatně snášel

Bolek Polívka se v pořadu rozpovídal také o svých dětech, kterých má celkem šest. „Člověk má radost z těch dětí. Mám tři kluky a tři holky. Jenda je basketbalista, Franta je filozofující bohém. Mariance od dětství říkáme Motýlek, ta se furt vznáší,” radoval se herec ze svých potomků, kteří si z něj prý občas pěkně vystřelí. „ Jenda přijde ráno, já se probouzím, a řekne mi: Jak ses vyspala, legendo? Já jsem pro ně legenda, ale v uvozovkách,“ řekl herec. „Být legendou je někdy na obtíž. Bylo období, kdy Vladimírovi trošku vadilo, že je rodičů, jako jsme my. A Chantall vadilo, že mu to vadí. A já jsem jí říkal: ‚Klid, je v období, kdy by byl nejradši, kdyby matka byla zkumavka a otec neznámý,“ smál se ještě Bolek Polívka.