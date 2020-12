10 tajemství pohádky Tři oříšky pro popelku: Zápach rybiny a těhotná Dora!

Jedna z nejoblíbenějších vánočních pohádek Tři oříšky pro Popelku dělá radost malým i velkým divákům už 44 let! Divák by si tedy mohl myslet, že ví o malé umouněné holce a krásném princi vše… My pro vás ale máme hned deset zajímavostí, které jste o pohádce určitě nevěděli! Na následujících stránkách se dozvíte, kdo měl původně hrát Popelku, proč byli koně Juráškové tři, proč režisér Vorlíček šťouchal do sovy Rozárky nebo třeba čím zapáchal umělý sníh…