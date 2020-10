Matkou se stala téměř ve 40 letech: Jak Moniku Absolonovou vystrašili lékaři?

Monika Absolonová nemohla dlouho narazit na pana božského. Nakonec potkala toho nejméně pravděpodobného muže, se kterým se rozhodla spojit svůj život. Je jím hokejista Tomáš Horna, s nímž má zpěvačka dvě děti – Tadeáše a Matouše. Oba syny porodila ve velmi pozdním věku.

„Já už jsem déle čekat nemohla. Když jsem rodila Tadeáše, bylo mi třicet devět a Matouše ve čtyřicet dvou. A i když se to dneska hodně posunulo, není to ideální. To vám řekne každý lékař,“ popsala zpěvačka v Show Jana Krause, jak ke starším rodičkám přistupují odborníci.