Poslední Vánoce Karla Gotta: Ivana prozradila, které zvyky dodržovali

Ivana Gottová neustále myslí na fanoušky svého muže a pravidelně s nimi sdílí vzpomínky na zesnulého zpěváka. Tentokrát se vdova podělila o poslední Vánoce Karla Gotta a rodinná fotografie dojala tisíce lidí. Gottová poté prozradila, jaké u nich na svátky panovaly zvyky.

Ivana Gottová po smrti svého muže slíbila jeho fanouškům, že se bude o odkaz Karla Gotta starat a udržovat tím věčnou slávu oblíbeného zpěváka. Jak slíbila, tak také dodržela.

Letos, po velikých komplikacích spojených s vládními opatřeními, se konečně dostal do kin film Karel a vyšla také autobiografická kniha Má cesta za štěstím. Na obou projektech Ivana Gottová usilovně pracovala a sklízí za ně zasloužené ovace.

Do filmu Karel se bohužel některé natočené záběry nedostaly, Gottová je ale postupně odhaluje na sociláních sítích.

Scéna jako z obrazu od Lady

Karel Gott se svou rodinou prožil poslední Vánoce plné lásky a klidu. Ivana Gottová na společné zážitky vzpomíná velmi ráda a zvlášť poslední svátky po boku milovaného muže se jí zaryly pod kůži.

"Milí Karlovi příznivci, přeji vám krásnou a pohodovou třetí adventní neděli a připojuji jednu zimní fotku z chalupy z roku 2018 s krátkou vzpomínkou. Když nasněžilo a dcery před chalupou tradičně postavily sněhuláka, připomnělo nám to náladou romantické obrázky Josefa Lady, které Karel už od dětství měl moc rád. Proto ho napadlo, že by to mohla být jedna ze scén do jeho dokumentu Karel a zajel si pro tento účel vypůjčit do jednoho nedalekého antiku starodávnou dýmku. Přál si vypadat jako jedna z postav na obrázcích Josefa Lady. Scéna se bohužel do finální verze filmu nevešla, tak zde máte alespoň tuto fotografii. Opatrujte se a hlavně buďte všichni zdraví! Vaše Ivana," napsala vdova ke krásné fotce, na které Gott dovádí ve sněhu s dcerami Charlotte a Nelly.

Pod snímkem se okamžitě nahromadily stovky komentářů a fanoušci Ivaně děkují za dojemné vzpomínky na zesnulého zpěváka.

Na stole nesměl chybět kapr

Karel Gott díky svým koledám a písním z pohádek byl sám jakýmsi symbolem Vánoc. Zpěvák nejen proto rád dodržoval některé tradiční zvyky. Na Štědrý den odpoledne například mezi pohádkami chodil s dcerami a fenkou Stellou do lesa. "Vždy jsme zanesli něco na zub do krmelců srnkám," prozradila Blesku Ivana Gottová.

Štědrovečerní večeře byla prý též klasická. Na prostřeném stole měl dokonce každý člen rodiny jmenovku! Dospělí jedli rybí polévku, děti hráškový krém s krutony. "Pochopitelně nemohl chybět Karlův milovaný smažený kapr s maminčiným bramborovým salátem," vzpomíná vdova a dodává, že po jídle přišlo na řadu krájení jablek, pouštění svíček ve skořápkách od ořechů ve velké míse a také lití olova.

Rozdávání dárků u Gottových měly na starost dcery. "A všichni pak čekali, co na rozbalený dárek obdarovaný řekne – zda se mu Ježíšek trefil do jeho přání…" dodala Gottová.

