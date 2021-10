Pokorný bavič i dokonalý manžel: Postránecký se do své ženy zamiloval vmžiku

Zdroj: Profimedia

Václav Postránecký byl legendárním hercem, který se uměl zhostit každé role. Nejen, že měl mimořádný talent a miloval svou práci, ale nejvíce ze všeho si vážil své rodiny, která pro něj byla vždy na prvním místě. O manželce Heleně vždy mluvil jen v samých superlativech.

Václav Postránecký se do srdcí diváků zapsal mnoha filmovými a televizními rolemi. Jeho posledním závazkem však byl úkol namluvit poselství pro film 3Bobule, což opravdu několik týdnů před smrtí udělal.

„Musím splnit svůj poslední závazek a namluvit poselství vinaře Michalici. Snad mi to nemoc ještě dovolí,“ svěřil se deníku Aha!. Šest týdnů poté zemřel.

Herec nadevše miloval svou rodinu. S manželkou Helenou měl syna Viléma a dceru Lucii. Díky té si mohl užívat dva vnuky. Rád říkával, že se měl narodit právě jako syn své dcery, protože je podle něj dokonalá matka.

Vyrůstal ve skromném prostředí

Postránecký vyrůstal ve skromném prostředí. Pět členů rodiny se mačkalo v dvoupokojovém bytě, který měřil pouze 40 m2. Poté, co se vyučil zámečníkem, se odstěhoval a začal se starat sám o sebe.

Před kamerou se poprvé objevil roku 1952 v dětském filmu Konec strašidel. Vystřídal mnoho podnájmů, ať už sám nebo se svou manželkou Helenou. Ta byla baletkou a Václav se do ní zamiloval na první pohled.

Helena ho celý život milovala a opatrovala. V nejtěžších chvílích mu byla velkou oporou. Vozila ho do nemocnice a trpělivě s ním snášela všechna vyšetření. Doprovázela ho však i do divadla, aby měla pod kontrolou, že se nepřepíná.

Zemřel doma v objetí svých blízkých

„Vaškovi je Helena pořád v patách a je to naprosto pochopitelný. Co kdyby se mu náhodou udělalo špatně? Měl by se teď v průběhu léčby šetřit, on si ale nedá říct,“ svěřil se Blesku před jeho smrtí kolega z divadla.

Když Postránecký onemocněl rakovinou jícnu, byl operován, ale nemoc začala metastázovat do celého těla. Bohužel se mu však nad touto zákeřnou nemocí nepodařilo vyhrát. Nakonec ho několik dní před smrtí propustili domů a on tak zemřel obklopen svými nejbližšími ve svém domě v Říčanech.

Postránecký byl dlouholetým členem Národního divadla a zabodoval ve filmu S tebou mě baví svět, který se stal komedií století. Věnoval se také dabingu a vyučoval na FAMU.