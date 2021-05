Potvrzení o prodělaném covidu: Jak ho získám a jak se prokáži? Bude stačit SMS?

Nová vládní opatření podmiňují pro návštěvu služeb, restaurací, či zaměstnání buď negativním testem na covid, či potvrzením o prodělaném covidu, jak ale dokázat, že jste nemoc skutečně prodělali?

Posezení na zahrádce, návštěva kadeřníka či kosmetičky, vstup do zaměstnání, prakticky všude se dnes musíte prokazovat negativním PCR, případně antigenním testem na covid.

Po jarní vlně epidemie jsou ale desítky tisíc lidí, kteří již mají covid za sebou a těm stačí pouze potvrzení o tom, že koronavirus skutečně prodělali.

Doposud byla pro tuto skupinu občanů ochranná lhůta 90 dní, během které se nemuseli prokazovat testem či očkováním. Tělo je totiž po prodělání nemoci vybavené vlastními protilátkami. Vláda ale chystá změnu a současná lhůta by měla být prodloužena na dvojnásobek, tedy na půl roku.

Pacienti s prodělaným covidem mají bez PCR testu smůlu, domácí test nestačí

V poslední době narůstá počet lidí, kteří se snaží dovolat praktickému lékaři s tím, že už mají koronavirus za sebou a dožadují se potvrzení o tom, že mají dostatek protilátek v těle. Pokud si ale nedošli na PCR test, mají smůlu.

"Jediný způsob, jak se prokazuje nemoc Covid-19, je výsledek PCR testu z testovacího místa. Na základě toho pak může praktický lékař vystavit potvrzení o prodělání nemoci. Jiná možnost neexistuje," zdůraznil šéf Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka webu Denik.cz.

Řádně otestovaní lidé pak zařídí potvrzení jednoduše za poplatek sto až dvě stě korun. "K lékaři nemusíte ani chodit, stačí se telefonicky domluvit, on doklad následně vystaví a pacient si vyzvedne. Vzor formuláře pro potvrzení má většina lékařů ve svém softwaru," vysvětluje Šonka.

K prokázání prodělaného covidu bude stačit potvrzující SMS

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů ČR by k prokázání prodělání nemoci mohla stačit pouze SMS zpráva uložená v mobilním telefonu. Informaci o pozitivním výsledku testu totiž dostávají testovaní pacienti do svých mobilních telefonů, či e-mailů.

"Při návštěvě například zahrádky by mělo stačit ukázat kontrole SMS zprávu. Kontrola si následně odpočítá ochranou lhůtu. Samozřejmě jen v Česku, při cestování do zahraničí je potřeba potvrzení od lékaře," říká Petr Šonka.

Mluvči středočeských hygieniků Dana Šalamunová ale dodává, že je možné, že kontroly budou následně vyžadovat kromě SMS i lékařskou zprávu. "Pokud by kontrolovaný předložil pouze SMS zprávu, mělo by to v zásadě stačit. Nicméně může být požádán o dodatečné doložení lékařského potvrzení," upřesnila.