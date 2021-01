Povinné respirátory? Vláda čeká na výsledky z Německa a co říká biolog Flegr?

Jaroslav Flegr vyzdvihuje výhodu respirátorů nad rouškami, lépe totiž těsní a nepřiléhají k ústům. "Díky tomu si je člověk neposlintá, jejich nošení je tak pohodlnější a můžeme je také snáze nosit opakovaně. Stačí jich mít několik a po použití je nechat 5–7 dnů odležet, aby nachytané viry přestaly být infekční," radí biolog, jak správně ochranu používat.

S povinnými respirátory na některých místech by podle serveru TN.cz měla počítat do budoucna i nová verze systému PES. Ta by měla nařizovat jejich nošení především na stadionech či v hledištích divadel. Bez respirátoru se nejspíš časem na společenskou akci jen tak nepodíváme.

Jak se pandemická situace bude vyvíjet je zatím skutečně ve hvězdách. Zatím ale není příliš důvod k jásání, pár týdnů si na případné rozvolnění doma nejspíš ještě počkáme.