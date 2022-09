Pozadí událostí budí rozpaky: Seriál sklidil kritiku, někomu u něj bylo i trapně

Zdroj: Julie Vrabelova

Česká televize odvysílala první epizodu očekávaného seriálu s názvem Pozadí událostí, který vznikl pod taktovkou oblíbeného režiséra Jana Hřebejka. Jenže reakce na nový projekt ČT jsou dost rozporuplné. Zatímco jedna část diváků se ze seriálu radovala, ta druhá jej nazvala nudou, u které je se navíc cítili poměrně trapně.

Na obrazovkách České televize mohli diváci v neděli večer sledovat první epizodu zbrusu nového seriálu Pozadí událostí. Hvězdně obsazený příběh o dvou sourozencích vyučujících na vysoké škole se ovšem nesetkal s takovým úspěchem, s jakým pravděpodobně tvůrci počítali. Diváci si totiž ve svých reakcích na sociálních sítích se seriálem servítky rozhodně nebrali.

Divná nuda

„Nuda, nuda, nuda, žádné překvapení. Autoři mají už dávno své vrcholy za sebou,” napsala například rázně jedna z divaček na oficiálním facebookovém účtu České televize. „Velké rozpaky na to, jakou tomu dělali propagaci,” přidala se k ní další. „Jako někdo, kdo učí na univerzitě, jsem byla zvědavá, jak to ztvární. A už dlouho jsem se u něčeho necítila tak trapně,” nešetřila kritikou jiná z komentujících.

Ve svých reakcích diváci nejčastěji kritizovali pomalý rozjezd, kvůli kterému dokonce odcházeli od obrazovek. Jiní jej ale naopak chválili a postupné odhalování příběhu jim vyhovovalo. „A mně se to právě líbí, ten pozvolný rozjezd. Vlastně divák čeká, co se stane, kdy to přijde!” zastávala se tvůrců uživatelka sociální sítě.

Netradiční příběh

Ve zbrusu novém projektu režiséra Jana Hřebejka se proplétají různé podoby partnerských vztahů, střety ambicí, specifika univerzitního prostředí a zločin. „Myslím, že je to vlastně taková psychologická komedie o mužích a ženách a proměňujícím se genderovém vzorci, měnícím se statutu mužství a ženství. Zločin slouží jako katalyzátor příběhu. Ženské postavy jsou dominantní a myslím, že jsou v naší minisérii silnější než muži,“ přibližuje Pozadí událostí režisér Jan Hřebejk. Ve čtyřdílné minisérii se objeví například Jiří Havelka, Petra Hřebíčková, Jitka Čvančarová, Martha Issová, Sarah Haváčová nebo Katarzia.