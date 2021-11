Je lepší být pták než paroháč: Jakub Prachař se neudržel a rýpl si do Hanychové

Zdroj: TV Prima

Ani v další epizodě pořadu Inkognito nebude o smích nouze. Postará se o to opět především Jakub Prachař. Skupina hádajících z řad celebrit ve složení Petra Nesvačilová, Ondřej Gregor Brzobohatý, Jakub Prachař a tentokrát nově i Richard Genzer se zase snaží přijít na kloub tomu, jaké povolání vykonávají hosté, které do pořadu pozval moderátor Libor Bouček.

Velké veselí se strhne především u hádání povolání sličné mladé slečny, která byla pozvána jako druhý host v pořadí. Přestože uhodnout její povolání nebylo úplně jednoduché, naši panelisté na ně přišli. Slečna se živí jako kostýmní výtvarnice se zálibou ve výrobě andělských křídel. Dva své exempláře přinesla i do studia. A protože se po celou dobu hádání s Jakubem Prachařem vzájemně dobírali, tak když přišlo na dotaz, kdo si má obří křídla zkusit, bez rozmýšlení řekla Kubovo jméno. Jak křídla Jakubovi slušela, se můžete podívat na videu.

„Je lepší být pták než paroháč,“ neodpustil si hned v počátku šťavnatou poznámku Jakub. Ostatně s tím, jaké to je být paroháč, má zřejmě i on svou osobní zkušenost z doby, kdy ještě bývali manželé s Agátou Hanychovou. „Taky s tímhle neprojdeš do dveří, ale má to takovou větší grácii…“ dodává dále a všichni okolo se dusí smíchy. Konkrétně Libora Boučka však smích přejde, když zjistí, že jsou ve studiu jedna křídla připravena i pro něho.

Bouček neudržel smích

„Máte přítele, nebo žijete sama?“ vypadne náhle opět z Kuby – a v tu chvíli nikdo netuší, kam tou otázkou míří. „Že byste si spolu občas takhle vyrazili na prochajdu,“ nechává dál Jakub nahlédnout do proudu svých myšlenek. To už má ale na sobě křídla i Libor a říká: „Kubo, my už jsme spolu zažili v televizi ledasco, ale tohle je unikum.“ Jakub nicméně zůstává klidný a konstatuje.

„Já jsem se posledními sedmi roky v zásadě prostyděl, takže mě tohle rozhodně nemůže zarazit.“ Pak se hovor stočí na kalíšek. „Z křídel kalíšek neuděláš,“ uzavírá téma Jakub a všichni se válí smíchy. Jaký kalíšek přišel na přetřes a proč to patru vtipálků z Inkognita tolik pobavilo, se dozví diváci u televizních obrazovek. Inkognito každý čtvrtek ve 21.35 na Primě!