Vánoce u Prachařů: Sejdou se dva tatínci s milenkou u jednoho stolu?

"Když se naši rozvedli, táta k nám chodil úplně normálně a kamarádil se s máminýma milencema. Chtěla bych to stejně," šokovala svou vizí Prachařová.

Dokonce přátelsky promluvila o milence svého muže! Na otázku, zda jí nevadí, že Dvořáková bude mít vliv na její děti, odpověděla překvapivě pozitivně. "Proč by mi to mělo vadit, je to úplně normální ve stovkách jiných rodin, nepříjde mi to divné."

A že se chystá Agáta na ztmelování rodiny opravdu důkladně potvrdila i tím, že pozvala Prachaře i Dopitu (otec prvního syna Kryšpína) k vánočnímu stolu!