David Prachař promluvil o soužití s Rybovou, odtajnil její závislost

Linda Rybová a David Prachař promluvili o tom, jak to vypadá u nich doma. David na Lindu prozradil její obsesi ve stěhování i to, jak u ní propukla. Chvíli to vypadalo, že je herečce až nepříjemné, co všechno je Prachař schopný vyzvonit na veřejnosti.

„Lindina maminka má takovou vlastnost… Ona má malý šroubovák, kterým dělá úplně všechno. Když se nemůže dostat domů, šroubovákem se tam vloupá. Nebo umí věci, které mají metr, protáhnout devadesátkovými futry. A Linda to umí taky. Často se jí to povede, což je naprosto neuvěřitelný. Linda navíc umí přestavovat. Přijdu domů, a nepoznávám to tam. Nebo se probudím, a mám pocit, že jsem v cizím bytě, všechno je jinde a jinak. Ale Linda i přesto dokáže před usnutím říct, že je to špatně – a zítra to musíme přestěhovat,“ prozradil na matku svých dětí David Prachař. Linda je na stěhování zkrátka závislá.

Kvůli neustálému stěhování vymysleli unikátní zlepšovák

„Na nábytku máme ponožky, protože po těch ponožkách se to líp stěhuje. 28 ponožek už nemáme v prádle, ale na nábytku, protože když to na Lindu přijde, tak se to mění,“ vypráví David Prachař. Nejčastěji se jejich domácnost měnila v čase lockdownu, kdy rodina trávila nebývale mnoho času pohromadě.

„Nikdy dříve se nestalo, že bychom byli takhle hodně s dětmi spolu doma. To bylo překvapení. Čtrnáct dní byly nadšené, pak už ne. Teď se modlí, aby se to nevrátilo. Nutili jsme je dívat se společně na filmy a říkali jim, jakou klasiku musí vidět, a ony už šilhaly a říkaly, že to zase bude černobílé, že se zblázní,“ popisuje rodinné soužití Rybová. „Mám rád černobílé filmy, čas od času jim to chci pustit, ale oni už se brání. To je ta demokracie, dvě hodiny vybíráme film, na který se společně podíváme, a pak jdeme bez filmu spát,“ doplňuje Prachař s tím, že v hereckých šlépějích jejich potomci nejspíš nepůjdou.

Láska k fotbalu se ho drží

„Holky asi nebudou hrát divadlo, Franta možná jo,“ uvažuje herec, který herecký talent podědil po svém otci Iljovi Prachařovi. A nejen ten, také lásku k fotbalu, konkrétně k fotbalovému klubu Slavia. Ne všechny vzpomínky na tribuny má však hezké „Já jsem na Slavii chodil od pěti let. Fotbal se mi líbil, ale nikdy jsem se netěšil na přestávku. Protože o přestávce se chodilo čůrat. Pánské toalety byly pod tribunou, kde sedělo asi pět tisíc mužů, kteří se všichni chtěli za patnáct minut vyčůrat. Ta toaleta byla udělaná jako černá olejová stěna, a tak se to dělalo za chodu. Já se držel táty a ono to odstřikovalo na mě, takže já jsem přišel domů vždycky zásadně osprchovanej,“ vzpomíná s pobavením na začátky fandění Slavii. Celý rozhovor sledujte dnes ve 21.35 na Primě.