Manželé Agáta a Jakub Prachařovi: Naschvály i po rozchodu?

Zeptali jsme se ještě kamaráda manželů Prachařových, jak vnímá fakt, že vzal herec milenku na místo, kde se před lety zamiloval do manželky!

"My chlapi to máme trochu jinak, než vy ženy. Od Jakuba to určitě není žádný záměr. V Peci je rád a tak tam vzal slečnu, se kterou mu je zrovna nejlépe. Myslím si, že to bere vážně, jinak by ji sem nebral," vyjádřil náš zdroj svůj náhled na věc.

Roky společného života manželské dvojice, se rozhodně nedají vymazat, a tak je pochopitelné, že v obou stále dřímají emoce. Jak se ale říká, čas je nejlepší lékař…