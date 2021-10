Svatba se Sarou Sandevou? Jakub Prachař už má místo vybrané

Zdroj: Profimedia

Jakub Prachař je po rozvodu s Agátou Hanychovou konečně šťastný. Během natáčení se dal dohromady s o čtrnáct let mladší kolegyní Sarou Sandevou a zatím to vypadá, že jejich vztah jen kvete. Herec se dokonce nebojí vytahovat téma svatby.

Jakub Prachař krátce po rozchodu s Agátou Hanychovou randil s modelkou Denisou Prachařovou, jejich vztah ale neměl dlouhého trvání. Herec pak mnoho měsíců žil sám, až do natáčení seriálu Dvojka na zabití, kde se seznámil s kolegyní Sarou Sandevou.

Mezi hereckou dvojicí ihned přeskočila jiskra a jelikož neovládli své vášně na večírku TV Prima, jejich románek se rychle rozkřikl.

Prachař si ale své soukromí s mladičkou milenkou velice hlídá, z jeho slov je navíc jasné, že nebere vztah na lehkou váhu.

Svatbu číslo dvě bych si dal u vás, hlásí Prachař

Jakub Prachař v pořadu Inkognito sem tam přestane hlídat a odtajní něco ze svého soukromí. V příštím dílu Inkognita, které půjde do vysílání 21. října, se dokonce zmíní o svatbě. Hostem bude paní, která se živí jako kastelánka na zámku Lednice. "Kdo se tam ženil?" vykřikne z ničeho nic Prachař. "Já," přihlásí se Libor Bouček.

"Já tedy kdybych do toho náhodou někdy šel, tak já bych si to u vás už teď takhle předdomluvil. Číslo dvě bych si dal u vás," překvapil Prachař svou upřímností. Jeho první svatba se odehrála již před téměř osmi lety v Uněticích. Tehdy si bral z velké lásky Agátu Hanychovou. Po tomto vztahu ale zbyla jen hořká pachuť protkaná oboustrannou nenávistí.

Téma svatby pak herec ještě rozvinul. "Co ten černej rytíř přesně dělá? Až tam budu s novomanželkou, tak abych věděl. Abych jí mohl říct dopředu, co jí ten večer čeká," dodal tajemně. Že by snad myslel na veselku se Sarou Sandevou? To ukáže až čas.

