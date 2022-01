Muži, kteří utekli k mladším ženám: Prachař opustil rodinu, Topolánek tajil syna

Zdroj: Profimedia

Jak ve světovém, tak samozřejmě i v českém showbyznysu je trendem opouštět v určitém věku své manželky a utéct jim za mladším ročníkem. Taková Dáda Patrasová, Dana Batulková či Topolánková s Paroubkovou by mohly vyprávět. Kteří slavní čeští muži opustili své ženy kvůli mladším kouskům?

V českém showbyznysu a veřejném životě není příliš párů, které by spolu zůstaly celý život. Většinou je rozdělí nevěra, při které muž odejde za jinou ženou. Většinou mladší. Většinou hezčí. Přitažlivější. Nejinak tomu bylo i u následujících párů, které si prošly právě tímto rozchodem.

Známá je aféra klanu Prachařů, kdy opustil herec David Prachař manželku Danu Batulkovou s dětmi a odešel k mladičké Lindě Rybové, se kterou zůstal dodnes. Pro Batulkovou to tehdy nemohlo být vůbec snadné, když ze dne na den zůstala s Jakubem a Marianou sama. Dodnes se s Prachařem nebaví a neodpustila mu. V jeho šlépějích jde i syn Jakub, který také opustil matku svého dítěte, dcery Miy, modelku a influencerku Agátu Hanychovou. Ta dnes střídá chlapy jako ponožky a Jakub si našel po vzoru tatínka o mnoho let mladší partnerku, herečku Sandru Sandevu a jak se zdá, páru to skvěle klape a věkový rozdíl jim není na obtíž.

I politici utíkají za mladšími ženami

Z politiky pojďme zabrousit rovnou k bývalým premiérům. Takový Jiří Paroubek opustil svou korpulentní manželku Zuzanu kvůli mladičké štíhlé blondýnce Petře Kováčové, která tvrdila, že Jirka má sexy mozek. Nakonec si ji v listopadu roku 2007 vzal. Páru to ale nevydrželo a i přes společnou dceru se rozešel. Rozvod byl bouřlivý a tahanice o dceru i peníze dramatické. Exmanželé si dodnes nemohou přijít na jméno.

I Pavla Topolánková ví, jaké to je, když manžel uteče za jinou. Manžel a politik Mirek Topolánek jí začal zahýbat s předsedkyní Poslanecké sněmovky Lucií Talmanovou. Nejprve vztah vehementně tajili, ale pak Lucie otěhotněla. Ta sice zpočátku jméno otce dítěte nechtěla prozradit, ale nakonec se k němu v dubnu roku 2007 Topolánek přiznal, opustil ženu a dodnes žije s Talmanovou a synem Nikolasem.

Rozchody mohou být drsné a nedůstojné

Za zmínku jistě stojí i vztah Dády Patrasové a Felixe Slováčka, který se na stará kolena zbláznil a utekl k umělkyni Lucii Gelemové. Se ženou, které by mohl s klidem dělat otce, pak skotačil na plážích a nechával se fotit v nedůstojných pózách na sociální sítě. Dáda se s rozchodem nemohla srovnat, začala střídat milence a pít víc, než je zdrávo. Když to začalo být Slováčkovi vyčítáno, ohrazoval se, že Patrasová je blázen a alkoholik, který by se měl jít léčit. Prý se s ní žít nedalo. Dnes už Felix s Lucií není, ale stále je pojí blízký vztah.

Poslední dvojicí, na kterou zavzpomínáme, je Pepa Vojtek a Sabina Laurinová. Krásná Sabina si myslela, že je pro Pepu ta jediná, tak ho nechávala žít bujarým životem a vychovávala jejich dceru Valentýnku. To ale neměla dělat, rocker se spustil s tanečnicí Libuškou Hůlkovou, kvůli které rodinu opustil. Vojtek si mladičkou černovlásku dokonce vzal a zplodil s ní syna Matyáše, ale věrný jí nezůstal. Podvedl jí dokonce s blízkou kamarádkou Jovankou Skrčeskou, do které se ale dle svých slov opravdu zamiloval a je s ní dodnes. I s ní má potomka.