Jakub Prachař v lásce nebyl svatý: Paralelní vztah, nevěra a smutek!

„Soběstačné ženy jsou složitější, a proto je život s nimi zábavný. Fakt je, že nenávidím unylý holky," tato slova pronesl Jakub v jednom rozhovoru a je fakt, že jeho partnerky jsou různé, jen ne unylé. Mirna byla velice temperamentní a krásná.

Jakub se do ní zamiloval na první pohled, už při jejich prvním setkání mezi nimi bylo silné jiskření. Následně s bosenskou studentkou prožil několik let, do chvilky, než potkal Agátu.

Scénář, který tu už jednou byl se znovu opakoval!!! Prachař se nepoučil ze své chyby z minulosti a randil s oběma děvčaty najednou. Mirna se tak o nové partnerce Jakuba dozvěděla z předních stran bulvárních plátků.