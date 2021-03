Mariana Prachařová přiznala poruchu příjmu potravy, pomoct jí má radikální změna

Každý má svého kostlivce ve skříni. I Mariana Prachařová. Ta se však nedávno rozhodla jít s pravdou ven a popsala svůj boj s poruchou příjmu potravy. S definitivním uzdravením jí má pomoci radikální změna, kterou se co nevidět chystá udělat.

Se svojí poruchou se svěřila fanouškům na Instagramu. „Jídlo je teď u mě jedno veliké téma. Dala jsem vám sem video z mého nejtlustšího období a fotky z minulého léta, kdy jsem měla v hlavě všechno ještě správně nastavené a byla jsem šťastná, spoko holka.“

Porucha pak nabrala šílený spád. „Já, která tohle nikdy neřešila a jedla, co jsem chtěla, jsem se dostala do fáze, kdy se všechno točí jen kolem toho, co budu jíst, kolik to má kalorií, nebo abych nepřesáhla svůj denní příjem. Mám si dneska zacvičit, abych si mohla dát víc jídla? Ne, tam nepůjdu, co si tam dám k jídlu? Skleničku vína? Radši ne. Prostě se ze mě stal otrok jídla,“ konstatovala herečka.

Prachařová se o svých problémech nestydí mluvit

V současné době je všechno na dobré cestě. „Snažím se najít zase tu svobodu a už se v tom lepším. Jen bych chtěla ráno vstát a prostě být z jídla a své postavy zase šťastná, jako kdysi moje staré já,“ pokračovala.

„Nechci se každý den vážit, cítit výčitky, když si nezacvičím, nebo nemám splněné odchozené kroky na hodinkách, být podrážděná, bez nálady a energie. Chci si dát pizzu, burgera a popcorn v kině, chci si dát dort, napít se svého milovaného vína a být spokojená,“ tvrdí Prachařová.

Za všechno podle ní může karanténa. „Měla jsem divoké období, blbě jedla, málo spala, nehýbala se a prostě dost chlastala. V karanténě jsem pak začala krabičkovat, hubnout a cvičit,“ popisuje začátek konce.

S anorexií se naštěstí nepotýkala

Že by měla anorexii, však vyvrací. O poruchu příjmu potravy ale jde. „Chtěla bych uvést na pravou míru, že nemám anorexii, jak se to psalo v článcích. Jen jsem ji zmiňovala, protože jsem s ní byla už jednou chybně spojována. Můj problém je nejspíš ortorexie, která se taky řadí mezi PPP,“ vysvětlila.

V jejím podcastu Sarkastický kafe pak prozradila, že se chystá stěhovat ze svého bytu na Letné, kde s poruchou bojovala. Momentálně se tam kvůli tomu necítí dobře. „Velká věc, která mě snad trochu posune a udělá tlustou čáru za tímhle problémem, je to, že se budu stěhovat, teď v průběhu února a března,“ zakončila svoje povídání herečka.