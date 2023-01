Do kin míří komedie plná hvězd, Dušek i Holubová vás dostanou do kolen

Zdroj: Bioscop/tiskové materiály

Rodinná komedie Přání k narozeninám jde od ledna do kin. Stojí za ním stejní tvůrci i část herců jako u snímku Přání Ježíškovi, příběh se ale tentokrát točí kolem narozeninové oslavy. V hlavních rolích se představí Veronika Khek Kubařová, Matěj Hádek, Eva Holubová nebo Jaroslav Dušek.

V lednu přichází do kin nová česká komedie Přání k narozeninám. "Náš film je v první řadě rodinnou komedií. Je příjemná, tak trochu romantická, tak trochu dobrodružná, tak trochu road movie, chvilkami i smutná… Prostě od všeho trochu. Jako v životě. Nechybí v ní napětí ani dynamika, ale také dojemné lidské momenty vycházející ze vzájemných vztahů jednotlivých postav," vysvětlil scenárista, střihač a producent snímku Adam Dvořák.

Příběh se odehrává během narozeninové oslavy. Matka rodiny Líba chystá s manželem Arnoštem, bývalým policistou, oslavu svých narozenin. A jako každý rok si velmi zakládá na tom, že je celá rodina pohromadě. Jenže její syn Petr se rozhodne poprvé v životě neslavit s rodinou, vymluvit se na nemoc a odjet do Paříže. Jeho plány ale přeruší nečekaný příchod celé rodiny. Ve snaze zachránit situaci poprosí Petr kamarádku Veroniku, aby několik hodin hrála jeho přítelkyni. V tu chvíli začne kolotoč nedorozumění, výmluv, omylů a napětí. Petrova rodina postupně zjišťuje, že není všechno tak, jak se tváří. Každý z rodiny má svou teorii, čímž vznikne téměř detektivní zápletka. Každý se snaží zjistit, kdo je kdo a kdo má s kým vztah. A do toho všeho se ztratí obě Veroničiny děti.

Filmy na sebe nenavazují

Scénář filmu napsal Adam Dvořák společně s režisérkou Martou Ferencovou. "Stejně jako předchozí Přání Ježíškovi bude tenhle film o přáních, která mají snad všichni. Každý si přece něco přeje. To je, kromě stejného týmu a několika herců, hlavní spojující prvek obou snímků. Do scénáře se dostaly vlastní zážitky Marty Ferencové i moje," osvětlil Adam Dvořák.

"Rozhodně to ale nejsou dva filmy jako série a ani na sebe volně nenavazují," dodal.

Scénář, který přináší situace, v nichž se jednotlivé postavy dostávají až do téměř absurdních situací, vycházel z reálných příběhů. "Skoro všechny role jsme psali dopředu na míru většině herců. Proto má hodně postav i vlastní civilní jména. Později jsem si uvědomila, jak obrovská výhoda to byla. Už při čtených zkouškách se do postav rychle dostali, perfektně k sobě ladili. Rodiny nebo dvojice vznikly naprosto přirozeně a automaticky, herecky i lidsky byli lidé na jedné vlně. Mám z téhle „skládačky“ opravdu velkou radost," sdělila režisérka a scenáristka snímku Marta Ferencová.

V hlavních rolích se objeví Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Jaroslav Plesl, Veronika Khek Kubařová, Simona Babčáková, Matěj Hádek, Igor Orozovič, David Švehlík a Tomáš Klus.

