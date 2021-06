Hvězda Přátel má rakovinu ve čtvrtém stádiu: Nakonec mě dostane, říká smířeně

I když postava číšníka Gunthera z legendárních Přátel nepatřila ke stálicím seriálu, objevila se v mnoha epizodách a mnozí fanoušci si bez ní nedokážou kultovní sitcom představit. O to větší smutek zpráva o zdraví jeho představitele znamená. Herec James Tyler má rakovinu ve čtvrtém stádiu.

Jen co se fanoušci seriálu Přátelé dočkali zbrusu nové speciální epizody a měli tak pořádný důvod k radosti, jejich nadšení vystřídal smutek. Herec James Tyler, který v sitcomu ztvárnil postavu do Rachel zamilovaného Gunthera, před pár dny oznámil, že svádí boj s rakovinou. A podle všeho neúspěšně. Nemoc je totiž ve čtvrtém stádiu a sympatický blonďák už nemůže ani chodit.

Objevil ji náhodou

Herec v září 2018 podstoupil zcela běžné preventivní vyšetření, během kterého mu lékaři odebrali i několik krevních vzorků. Když následně přišly výsledky, všichni již věděli, že je s Tylerovým tělem něco špatně. „Ihned mi volal lékař a řekl mi: ‚Potřebuji, abyste zítra přišel, protože máme podezření, že byste mohl mít závažný problém s prostatou.’, nechal se herec slyšet v rozhovoru pro NBC.

James Charles okamžitě začal s léčbou, která ale nebyla zdaleka tak účinná, jak se očekávalo. Postupem času rakovina metastázovala do jeho kostí, v důsledku čehož nyní herec nemůže ani chodit. Nemoc propukla natolik, že je nyní ve čtvrtém stádiu. „Poslední stádium rakoviny,” potvrdil James zprávy. „Takže nakonec, víte, mě to pravděpodobně dostane,” řekl velmi smířeně.

Přátelé o jeho nemoci vědí

Přestože postava Gunthera nedostala na obrazovce tolik prostoru, jako známá šestice přátel, herec si během svého působení v sitcomu získal mnoho fanoušků. A právě proto se i on objevil v nedávno uvedené speciální epizodě, avšak pouze prostřednictvím videohovoru. „Bylo to těch nejvíce zapamatovatelných 10 let mého života, opravdu,” řekl ve speciálu, jak na natáčení vzpomíná.

Nyní uvedl, že herci ze seriálu o jeho nemoci vědí. Nechtěl však, aby se rakovina rozebírala v nedávno uvedené epizodě. Mimo zraky kamer mu prý mnozí vyjádřili podporu a dodávají mu v nelehkém boji sílu.

James Tyler bojuje se zákeřným onemocněním:

Zdroj: Youtube