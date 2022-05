Jak vypadají Přátelé po letech? Rachel stále září, nejvíc sešel Chandler

Zdroj: Profimedia

Nestárnoucí seriál Přátelé milují miliony diváků po celém světě. Skupinka přátel se snaží proplouvat životem v americkém New Yorku a najít své profesní i osobní štěstí. Seriál zrodil hned několik hvězd, ty alespoň některé, na rozdíl od seriálu, opravdu zestárly.

Každou z žen potkal jiný osud

Čas se nejvíce podepsal na herečce Courtney Cox, která propadla úpravám v obličeji. Seriálová puntičkářka Monica sama přiznala, že úprav ve tváři opravdu lituje. Po seriálu Přátelé zářila v sérii Vřískot. To její kolegyně Jennifer Aniston vypadá skoro stejně jako v průběhu seriálu. Divačky si ji zamilovaly hlavně kvůli jejímu mikádu, nejedna fanynka běžela do kadeřnictví a chtěla její ikonický účes. I přes perfektní vzhled nemá Jennifer štěstí na muže. Z celé šestice přátel se právě seriálová Rachel prosadila nejvíce. Hraje v nespočetném množství filmů a seriálů a je ozdobou téměř každé společenské akce.

V jednom z rozhovorů pro Hollywood Reporter se svěřila s tím, že se za úplnou krásku nepovažuje, a to hlavně díky své matce. „Byla vůči mně velmi kritická. Byla modelka – nádherná a ohromující. Já ne. Nikdy jsem nebyla. Upřímně si to nemyslím ani teď, což je v pořádku,“ prozradila na adresu svého vzhledu. Poslední z ženských přestavitelek, praštěná Pheobe, byla téměř celý seriál stejná, vypadala stále jako mladá holčička. Stejně tak stárla i její představitelka Lisa Kudrow. Na rozdíl od Phoebe, která muže střídala jak na běžícím páse, Lisa potkala svou osudovou lásku až po třicítce, to ovšem ničemu nevadilo. Ve spokojeném manželství žije už přes dvacet let.

Muži o své kouzlo nepřišli

David Schwimmer, seriálový paleontolog Ross Geller, který od střední miloval Rachel, to má v osobním životě skoro stejně jako v seriálu. David moc štěstí na partnerky nemá. Rozvedl se s mladší fotografkou Zoe Buckman, se kterou má dceru Cloe. Na jeho vzhledu se to ale vůbec nepodepsalo. To se ovšem nedá říct o Matthew Perrym, tedy Chandlerovi Bingovi.

Herec neunesl příval slávy a i během natáčení Přátel musel na odvykací kúru do léčebny. Léčil se ze závislosti na alkoholu a drogách a kvůli tomu se právě hodně změnil. Přestože by měl být dnes čistý, jako by to už nebyl on. Poslední z šestice přátel, svůdník Joey, se pyšnil obrovskou oblibou u žen. Herec Matt LeBlanc byl už od mládí šedivý a vlasy si musel v průběhu natáčení barvit. Když s natáčením skončil, nechal vyniknout své šediny, na charismatu mu to ale ani po letech neubralo. Na rozdíl od ostatních herců dal přednost rodině před kariérou.