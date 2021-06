Přátelé zase spolu: Vznikne i celovečerní film? Herci prozradili cenné informace

Moment, na nějž čekali nejen skalní fanoušci seriálu Přátelé, konečně nadešel. Světlo světa totiž spatřila premiérová speciální epizody oblíbeného sitcomu, která se však nesla ve zcela jiném duchu. Herci ztvárňující hlavní postavy v ní totiž vystupovali sami za sebe. Společně zavzpomínali na natáčení a promluvili i o případném pokračování.

Seriáloví nadšenci dlouhá léta čekali a prosili tvůrce kultovního seriálu Přátelé o pokračování. Nakonec se jejich čekání vyplatilo. Ve čtvrtek 27. května totiž platforma HBO Max (V ČR HBO Go) uvedla zbrusu novou epizodu Přátel, která byla ve všech ohledech speciální. Nešlo totiž o nový díl, který by představil pokračování příběhů šestice známých přátel, ale o 90 minutový speciál, v němž herci zavzpomínali na natáčení a vykládali si nejrůznější historky ze zákulisí.

Velké přiznání

Jak bylo z výpovědí herců patrné, někteří z nich si vůbec nepamatovali určité momenty natáčení. Například Lisa Kudrow uvedla, že dokonce viděla jen několik málo epizod Přátel. „Některé série jsem vůbec neviděla. Michel, můj manžel, a já jsme viděli pár dílů ze čtvrté série. On si to náramně užíval, ale já se na sebe nemůžu dívat,” řekla herečka.

Je známou informací, že Matthew Perry, který ztvárnil Chandlera, si vůbec nepamatuje vznik několika sérií, protože dlouhou dobu bojoval se závislostí na drogách. Nyní se ale k seriálu postupně vrací. „Neviděl jsem to zhruba 17 let. Minulý rok ale Přátele začala sledovat moje dcera a mě to vtáhlo do děje,” nechal se podle webu BBC slyšet herec. Tomu oponovali Matt LeBlanc (Joey) a Courtney Cox (Monica), kteří prý viděli všechny epizody. „Byl jsem nesmírně pyšný, že jsou součástí seriálu. Některé díly byly skutečně skvělé,” prohlásil představitel bláznivého Joeyho.

Přátelé ve filmu?

Popularita seriálu neklesá ani po více než 16 letech od uvedení posledního dílu a mnozí fanoušci na Přátele koukají stále dokola. Neprosili tedy jen o klasické pokračování sitcomu, ale rovnou o vznik celovečerního filmu, který by odhalil, co všechno šestici přátel potkalo během uplynulých let. Jak se ale zdá, ani jeden z herců nemá touhu být takového projektu součástí.

„Ne, je mi líto. Ani jsem o tom neuvažovala,” odpovídala na zvídavou otázku Lisa Kudrow. „Myslím si, že ten seriál skončil velmi pěkně, životy všech přátel jsou krásné. Scenáristé by museli tyto příběhy znovu otevřít a o to já nestojím. Navíc, být potrhlá i v mém věku? Přestaňte! Musíte dospět,” řekla na závěr.

Přátelé: Zase spolu jsou dostupní ke zhlédnutí na HBO Go:

Zdroj: Youtube