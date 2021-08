Přátelství Gotta a Šípa: Hádka o svetr od fanynky. Komu opravdu patřil?

Zdroj: Profimedia

Většina z nás má spojeného baviče Karla Šípa se skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Málokdo však ví, že se velmi blízce přátelil i se zpěvákem Karlem Gottem. Měli společný styl humoru, vkus na ženy i koníčky. Šíp je také jedním z několika málo umělců, kteří předčítají z Gottovy nové knihy Má cesta za štěstím.

Karla Gotta a Karla Šípa nespojovalo jen společné křestní jméno, ale také mnoholeté přátelství. Není tedy divu, že když na zpěvákovy nedožité 82. narozeniny vyšla dlouho očekávaná autobiografie Má cesta za štěstím, Karel Šíp byl jedním z těch, které vdova Ivana oslovila, aby z ní veřejnosti přečetl ukázku. Nechtěla totiž tradiční křest, když už se ho její muž nemůže zúčastnit. Kromě Šípa se podobné poctě dostalo Jiřímu Bartoškvi, Oldřichu Kaiserovi, Vojtovi Dykovi, Mirkovi Donutilovi, Michalovi Davidovi, Jirkovi Macháčkovi nebo Richardovi Krajčovi.

"Jsem si vědoma, že je běžné knihy takového formátu slavnostně pokřtít, ale s ohledem na fakt, že už autor nemůže být křtu přítomen, jsem zvolila alternativu, která mi přijde unikátní, originální. Osm osobností – mužů, kterých si Karel vážil a měl je rád – čte vybrané ukázky z jeho knihy. Až na jednu výjimku v prostředí jeho domova. S jeho oblíbenou kávou, všude tam, kde autobiografie vznikala,“ prozradila Ivana Gottová pro idnes.cz.

Šíp a Gott byli přátelé mnoho let

Karel Šíp se s Mistrem přátelil řadu let a prožil s ním spoustu legračních, ale i vážných historek. Například mohl zavzpomínat na začátky Gottovy kariéry v 60. letech. Mnoho lidí mu tenkrát nemohlo přijít na jméno.

„Byl to tenor. A tenkrát frčely přeslazený barytony. Rudolf Cortés, Jiří Vašíček… Bylo jich hodně. A najednou se objevil tenor, který v tomto oboru zvyklý nebyl. Byl to nezvyk. Někomu se to moc nelíbilo, ale velmi rychle asi změnil názor. Karel byl totiž v začátcích 60. let mladý, huben, zubatý a ušatý kluk. Přesto se z něj stala hvězda první velikosti,“ řekl Šíp podle ahaonline.cz.

V 70. letech spolu pak začali Karlové tvořit vtipné scénky a Šíp mu také začal psát texty písní. Navíc v té době Gott nazpíval duet Čau lásko se Šípovou manželkou Marcelou Holanovou. Karel prý svému příteli klidně několikrát text vrátil, než byl spokojený.

Hádka o svetr od bláznivé fanynky

Jednou se spolu dokonce pohádali o svetr od bláznivé fanynky, který nesl nápis Karel. Byl pro božského Káju, ale když ho viděl Šíp, začal se po něm sápat také.

„Ten svetr je můj!“ bránil se Karel Gott. „Ne, můj! Je na něm přece moje jméno - Karel!“ křičel Šíp. Vše se odehrálo ve vtipné scénce televizního cyklu Škoda lásky. Jinak se Gott se Šípem nehádali. Respektovali se a měli se rádi. Pro Šípa byl skon kamaráda velmi těžký a dlouho se s ním srovnával.

Na humorné scénky Gotta a Šípa se podívejte ve videu!

