Holý s Bílou měli hnízdečko lásky od Vondráčkové, uměli se pekelně pohádat

Natáčet s dětskými herci je většinou za trest. V případě Tomáše Holého to ale bylo jinak. Starší kolegové si spolupráci s ním nemohli vynachválit a režiséři pěli ódy na jeho připravenost. Přesto legenda filmů pro děti pověsila herectví na hřebík. Houževnatostí se možná mohl inspirovat od Lucie Bílé, se kterou chvíli před smrtí žil.

Kdo by neznal skvělého československého herce Tomáše Holého, jehož filmy dodnes baví diváky všech věkových kategorií. Stačí připomenout komedie Jak dostat tatínka do polepšovny nebo Jak vytrhnout velrybě stoličku, kde Holý exceloval.

Už jako malé dítě byl Tomáš Holý považován za herecký zázrak. Pedagogové, režiséři i štáb neměli dětské herce v lásce. Děti totiž často nebyly připravené, neuměly text, byly hlučné, zlobivé a natočit s nimi správně obraz byla nadlidská práce. U Tomáše tomu ale tak nebylo. Režiséři si ho pochvalovali, kolegové ho milovali a filmy s ním se vždy povedly na jedničku.

Vykašlal se na herectví, protože se bál neúspěchu

Nikdo si nedovedl představit, že by se Holý věnoval něčemu jinému. Proto to byl pro ostatní šok, když se mladý herec rozhodl pověsit toto povolání na hřebík. Bylo mu pouhých třináct let. Říkalo se, že Tomáš nesnesl kritiku a čím byl starší, tím pro něj bylo horší se smířit s tím, že něco nebylo dokonalé. Bál se neúspěchu tak moc, že se raději rozhodl pro jiné aktivity. Po natáčení komedie Prázdniny pro psa se vrhnul na westernové ježdění na koni, kterému také propadl.

V pouhých jedenácti letech mu onemocněla maminka. Našli jí zhoubný nádor a dávali jí maximálně tři měsíce života. Zajímavostí je, že svého syna nakonec přežila o dlouhých čtyřiadvacet let.

„Když mi bylo jedenáct, maminka mi onemocněla. Netušil jsem, co jí je. Bylo mi ale jasný, že je to něco vážného, protože přestala chodit do práce. Přesně jsem nevěděl, o co jde,” citoval Tomáše kamarád Ota Kars v knize Jmenuju se Tomáš.

S Lucií Bílou žil půl roku před tragickou nehodou

Před revolucí se Tomáš seznámil se zpěvačkou Lucií Bílou a byla z toho láska jak trám. Žili spolu v pronajatém bytě od Heleny Vondráčkové a i když se zdálo, že je vše zalito sluncem, zpěvačka později přiznala, že se uměli i pekelně pohádat.

„Asi bychom spolu nezůstali. Každý z nás byl jiný,” prozradila v knize Lucie Bílá, která s hercovou rodinu zůstala v kontaktu i po jeho smrti, která nastala 8. března 1990, když herci bylo pouhých jednadvacet let. V ten den totiž naboural autem do stromu a následky nehody byly bohužel natolik vážné, že hned po převozu do nemocnice zemřel.