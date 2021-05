Začátek manželství Martina a Martiny Preissových: Rodiče ženicha byli proti!

Začátek vztahu, dnes již roky prověřeného manželství Martina a Martiny Preissových, nebyl zrovna jednoduchý. Nejen, že oba partneři byli v době svého seznámení sezdaní, jejich vztahu navíc bránili rodiče Preisse, kterým se nová snacha dlouho nezdála a do rodiny ji nechtěli!

"Kde se můžou dva herci seznámit? V divadle jsme se potkali. Poznala jsem tam Martina jako řadového kolegu ze souboru. Byli jsme spolu dlouho v angažmá, nazkoušeli mnoho inscenací a asi až při sedmé, osmé jsem si řekla, co je to za zajímavého kluka. Byla jsem ale vdaná," svěřila se Martina Preissová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak potkala svého nynějšího manžela.

Začátek vztahu nebyl zrovna růžový, jak sami Preissovi s odstupem přiznávají. "Já byl ženatý, ona vdaná," vzpomíná Preiss. "Člověk si to zakazuje, že je to chvilkové. Ale pak zjistíte, že to není chvilkové," dodala jeho manželka s tím, že milenecký poměr nakonec přerostl v lásku.

Čtyřúhelník nakonec prolomila až herečka, která se v roce 2005 rozvedla a sestěhovala se s Preissem dohromady. Ten se rozvedl po 18 letech manželství až o tři roky později, v roce 2008. Stejný rok mu porodila Martina Preissová syna Matouše.

Viktor a Jana Preissovi byli proti svatbě. Mysleli si, že Martina jejich synovi ublíží!

Martin Preiss je synem slavných rodičů, Viktora a Jany Preissových a ti z jeho výběru partnerky nejprve radost neměli! "Tam to bylo dlouho neprůstřelný. Naši ji nechtěli. Mysleli si, že mě zardousí nebo něco takového. A že v jejím případě přemýšlím něčím jiným než mozkem. Tak to viděli. Byla tak exotická a tak nebezpečně vypadající," přiznal herec.

Stejné vzpomínky má i Martina Preissová. "Asi jsem nebyla standardní žena, jakou by si vedle Martina představovali. Jsem trošku víc spontánní, víc otevřená, ke mně se pojí moje rodina, která je ještě víc spontánní a otevřená. Dokážu pochopit, že jsem na rodinu, která žila dlouho na Vinohradech, byla moc. Ve všech směrech," doplnila slova svého muže.

Dnes spolu manželé vychovávají dva syny a nejen rodičům Martina Preisse dokázali, že jejich vztah skutečně stojí na pevných základech.

"O ruku jsem ji nežádal," říká Preiss

"Já jsem o ruku nežádal. Jednou jsem Martinině mamince řekl u vína, že mam rád její dceru a že si ji chci vzít. Ona řekla: To víš že jo. Tatínka už neměla. A její brácha mi říkal: Hele, už je tady zas ten sestrojebec z Prahy. Svatba byla až rok po narození prvního syna, ale to jenom proto, že mě ukecala, že takhle to dál nejde, abychom žili na hromádce," popsal Martin Preiss, jak vlastně došlo k jeho druhé svatbě.

Martina Preissová se nakonec ukázala skutečně jako ta pravá. Dokázala ustát nejen alkoholismus svého muže, jeho excesy, jako například pokus o sebevraždu, či bouračku v opilosti a zvládla i jeho opakované pobyty v léčebně.

Herečka aktuálně natáčí seriál Slunečná a její muž seriál Sestřičky. Ateliéry leží jen pár metrů od sebe a tak se manželská dvojice potkává během přestávek na chodbě. I když se vídají doma a částečně v práci, na nervy si prý rozhodně nelezou. "Martina má úžasný druh nadhledu na svůj život a na pojmenovávání situací. Umí vypíchnout fór, udělat si ze sebe srandu, udělat si ze mě srandu – a to je v pořádku," uzavřel herec.

Martina Preissová je velice otevřená žena.

