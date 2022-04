Přemek Forejt a jeho nová role: Po letech si splnil svůj velký sen

Zdroj: Profimedia

Přemek Forejt už dávno není jen šéfkuchařem ve své restauraci Entrée, ale své pole působnosti rozšířil několika dalšími směry. Kromě toho, že se čas od času postaví za mikrofon coby zpěvák, se přednedávnem stal také kontrolorem kvality pro známý řetězec s rychlým občerstvením. Tím to ale nekončí. Nově si totiž oblíbený porotce z kuchařské show MasterChef vyzkoušel práci dabéra.

Ještě před časem ho diváci znali hlavně jako šéfkuchaře restaurace Entrée, který v kulinářské soutěži MasterChef Česko hodnotí se svými kolegy pokrmy soutěžících. Přemek Forejt ovšem k šoubyznysu podle všeho tíhne stále víc a víc. V jedné z epizod show Tvoje tvář má známý hlas poprvé fanouškům ukázal, že umí nejen vařit, ale také zpívat. A následně je v tom několikrát utvrdil. Zpěv se mu natolik zalíbil, že dokonce nahrál dvě písně. Tím to ale zdaleka nekončí. Před nedávnem kuchař a zpěvák oznámil, že navázal spolupráci se známým prodejcem rychlého občerstvení, pro kterého bude pracovat jako kontrolor kvality. A aby toho nebylo málo, Přemek si vyzkoušel i práci v dabingu. Partner Evy Burešové je zkrátka neuvěřitelně všestranný.

Byl to omyl, ale fajn omyl

Přemek Forejt propůjčil svůj hlas jedné z postaviček v novém animovaném snímku Příšerákovi 2. Sám šéfkuchař netuší, jak se ke své roli dostal, je za ni ale velmi vděčný. „Dělám něco, co jsem nikdy předtím nedělal. Myslím si, že to byl takový omyl, ale zatím to vypadá na docela fajn omyl,” nechal se Přemek slyšet v rozhovoru pro Totalfilm.cz.

„Dabuju jednu ze záporných postav,” dodal ještě, jaké úlohy se ve filmu zhostil. To mu udělalo obrovskou radost. „Mě hrozně těší, že to je záporná postava, protože to byl vždycky tak trochu můj sen, zahrát si někde záporáka, takže si myslím, že tohle je takový dobrý start,” radoval se Přemek Forejt z práce na filmu.

Úspěchy na všech frontách

Přemku Forejtovi se daří jak v profesním životě, tak v tom osobním. Už dlouho tvoří nádherný pár s herečkou Evou Burešovou a z jejich společných snímků je více než jasné, že jejich láska jen kvete. V posledních měsících se dokonce spekuluje o tom, že spolu čekají miminko. Herečka ovšem nejrůznější domněnky vyvrací, i když bylo její zakulacující se bříško, které ukázala v nejnovější epizodě show Tvoje tvář má známý hlas, skoro nepřehlédnutelné. Zda šlo jen o optický klam, nebo se dvojice letos skutečně dočká prvního společného potomka, ukáže až čas.