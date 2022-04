Bylo to moc krásné: Přemek Forejt o tom, jak se dozvěděl o těhotenství partnerky

Zdroj: Profimedia

Oba jsou momentálně neuvěřitelně šťastní a o svou radost se nyní podělili s celým světem. Eva Burešová a Přemek Forejt oznámili, že se letos dočkají prvního společného potomka. Kromě krásného prohlášení uvedli také to, že oni sami pohlaví miminka znají, a Přemek dokonce nastínil, jak mu jeho láska radostnou zprávu sdělila.

Po velké lavině spekulací konečně mohli jít s pravdou ven. O tom, že je Eva Burešová těhotná, se mluvilo už dlouho. Sama herečka a její partner ale čekali, jak se bude vyvíjet prvotní fáze těhotenství, a až ve chvíli, kdy oba věděli, že je všechno na dobré cestě, vykřičeli krásnou novinku do světa. „Zveřejnili jsme to v době, kdy to běžně ženy zveřejňují. Myslím, že každá žena, ať už je, nebo není známá, má právo si to aspoň tři čtyři měsíce nechat pro sebe,” uvedla Eva Burešová v rozhovoru pro Nova Plus.

Krásné oznámení

„Všichni víme, že toto období je nejkřehčí a může se stát cokoliv. Takže jsme měli právo to zamlčet, když se nás na to někdo ptal, protože se ptali velmi brzy. Vyšli jsme s tím ven ve chvíli, kdy jsme tušili, že je vše v pořádku,” dodala ještě.

Eva Burešová a Přemek Forejt se seznámili zhruba před dvěma lety při natáčení show Tvoje tvář má známý hlas, kde byl šéfkuchař speciálním hostem. A nelze se proto divit tomu, že právě zmíněný pořad si vybrali i jako místo, kde oznámí, že se jejich rodina rozroste. Herečka a šéfkuchař si společně zazpívali v epizodě, která bude odvysílaná 10. dubna. Jakmile skončil jejich emotivní duet, dvojice všem přítomným radostnou novinu sdělila.

Pohlaví miminka znají

Přestože partneři nebyli sdílnější a informace jako pohlaví miminka nebo měsíc, ve kterém se herečka nachází, si nechali pro sebe, z jejich slov lze leccos vyčíst. Vzhledem k tomu, že sama Eva uvedla, že má každá žena právo nepřiznat těhotenství do čtvrtého měsíce, lze velmi dobře předpokládat, že právě čtvrtý měsíc už má za sebou. Navíc natěšení rodiče přiznali, že už znají i pohlaví miminka. To lze obecně zjistit kolem 18. týdne těhotenství. Odhadem by tak Eva Burešová mohla mít nakročeno do 5. měsíce těhotenství.

Přemek Forejt a Eva Burešová si už navzájem předkládají nejrůznější návrhy, jak by se miminko mohlo jmenovat. „Samozřejmě, že přemýšlíme nad jménem a přemýšlíme o tom, jak ten čistý list tomu děťátku nadepsat. Ale zatím si to ještě necháme pro sebe,” řekl v rozhovoru pro Nova Plus natěšený Přemek, který má už z předchozího vztahu dceru Stellu. A promluvil i o tom, jak se šťastnou novinku od své partnerky dozvěděl. „Já bych si to asi nechal pro sebe, ale bylo to moc krásné,” usmíval se známý šéfkuchař.