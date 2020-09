Přemek Forejt z MasterChefa: Mysleli, že je lempl. On dřel, až zhubl na kost

„Líbí se mi, když každé to jídlo má nějaký příběh. Mámě recept na limetové pyré. Každý zná limetu, že je strašně kyselá a to naše pyré je slaďounké a je cítit po limetách. Je to tím, že je to dělané z kúry. Jedno jídlo je inspirováno mým dědou. Já jsem k němu jezdil na prázdniny a jedl jsem u něho akorát párky s hořčicí a knedlík s vejcem. Knedlík s vejcem zná úplně každý. My jsem si vzali tu myšlenku a předělali jsme to,“ dodává oblíbený porotce z MasterChefa.