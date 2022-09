Přemka Forejta za spolupráci s Mekáčem kritizují i kolegové, má to ale výhodu

Zdroj: Profimedia

Spolupráce, kterou Přemek Forejt uzavřel s řetězcem rychlého občerstvení McDonald’s, budí spoustu negativních reakcí prakticky od samého začátku. Do kuchaře a porotce kuchařské soutěže MasterChef Česko se opřela celá řada fanoušků, ale také jeho kolegů z branže. Haldy nepříznivých ohlasů jsou ale z velké části k dobru.

Když Přemek Forejt v únoru letošního roku oznámil, že se spojil s řetězcem rychlého občerstvení McDonald’s, strhla se na jeho hlavu vlna kritiky. V komentářích jeho fanoušci nejčastěji poukazovali na to, že nechápou, jak může šéfkuchař z vychvalované restaurace propůjčit své jméno k propagaci hamburgerů a hranolek. „To byl hodně krok vedle, Přemku. Člověk by měl mít nějaké hodnoty a ty jsi je tímhle falešným krokem úplně zničil. K tobě do restaurace už nikdy nepůjdu,” znělo například v jedné z reakcí.

Kritiku si vyslechl i od kolegů

Na druhou stranu se ovšem objevuje celá řada ohlasů, které jsou pozitivní. A to i od lidí z gastronomie. I když tedy ne od všech. „Řada mých kamarádů mě podpořila a nevidí ve fast foodu nic špatného. Všichni si myslí, že kuchaři z fine dining jí jenom lanýže a foie gras, ale tak to není. Spousta kuchařů do mě naopak šila. Neberu jim to. Na druhou stranu, co se děje za mými zády, není můj byznys,” nechal se Forejt slyšet v rozhovoru pro Mediaguru.

Toho, že spolupráce rozdělila veřejnost na dva tábory, kde jeden Forejtovi fandí a druhý nevěřícně kroutí hlavou, si je šéfkuchař dobře vědom. Na druhou stranu ale také ví, že všechno zlé je k něčemu dobré. „Půlka lidí to přijala a pochopila, že ukážu, jak se v McDonald’s věci připravují. Druhá půlka nedokázala překousnout to, že jsem přece z fine dining a nemůžu se spojit s fast foodem. Bylo kolem toho velké haló. Přitáhlo to ale pozornost, a to je dobře. Kdyby se jen tak natočila videa, jak se jídlo připravuje, tak by videa takový dosah neměla a tolik lidí by se o to nezajímalo,” uvedl porotce kuchařské show MasterChef.

Chce vzít veřejnost do zákulisí

Přemek Forejt zkrátka na spolupráci s fast foodem nevidí nic špatného a dle svých slov do něj sám čas od času rád zajde. I proto ostatně na nabídku kývl. „Nikdy jsem se netajil tím, že tu značku mám rád. I když se profesně zaměřuji na zážitkovou gastronomii, tak do McDonald’s si rád zajdu a dám si třeba cheeseburger, protože mi prostě chutná. A líbí se mi, že jsou to naprosto dvě odlišné věci,” prozradil Forejt, jehož záměrem je široké veřejnosti ukázat, jak se oblíbené produkty zmíněné značky připravují.