Přemek Forejt přiznal románek s Ochotskou! Je rád, že se jí zbavil!

Michaela Ochotská se snažila románek s Přemkem Forejtem nenápadně zamést pod podlahu, hvězdný kuchař se naopak rozmluvil, a verzi své milenky na pár nocí vůbec nepodržel!

"S Přemkem jsme kamarádi. Nic bližšího tam teď není. A já se o soukromí stejně nebavím, střežím si ho. Ale opravdu jsme jen přátelé, jsme oba Moraváci. Bydlíme kousek od sebe, tak se vídáme. Vážím si ho jako člověka," tvrdila moderátorka.

Forejt ale uvedl věci na pravou míru a rozhodně si nebral servítky! "Párkrát jsme se viděli, nějaké rande proběhlo. Ale nevyšlo to. Beru to jako uzavřenou kapitolu. Nebylo to nic vážného. Nerad se bavím o soukromí a jsem rád, že to skončilo!" šokoval redaktory výše zmíněného deníku Forejt svou upřímností! Evidentně to pro porotce Masterchefa nebyla takzvaně to pravé ořechové. Jak ale vzal toto přiznání Domiter, který je stále oficiálním partnerem Ochotské, si netroufáme odhadnout…