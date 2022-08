Proč Tristan William? Přemek Forejt vysvětlil, co stojí za jménem jeho syna

Zdroj: Profimedia

Eva Burešová a Přemek Forejt přivítali na svět syna, který dostal velice netradiční jméno Tristan William. Porotce Masterchefa po stovkách otázek ze strany fanoušků vysvětlil, proč se takto s partnerkou rozhodli.

Eva Burešová před pár dny přivedla na svět svého druhorozeného syna Tristana Williama, jehož otcem je hvězdný kuchař Přemek Forejt. Herečka a zpěvačka má z předchozího vztahu s hudebníkem Michalem Krásným syna Nathaniela Salvatore Krásného a její partner si přivedl do vztahu dceru Stellu. Nyní se radují ze společného potomka, který se narodil 15. 8. 2022.

"Eva Burešová, tak drobná, přitom tak silná a statečná. Jsem na tebe tak pyšný jak si to celé zvládla. Jsem šťastný za to, co společně máme. Trojka už je na světě a už se nemůžeme dočkat až budeme všichni spolu. Miluji vás, rodinko moje. Tak už jsem tu taky, Tristan William Forejt," pochlubil se Forejt snímkem z porodnice a zveřejněním jména chlapce ihned rozdělil národ na dva tábory.

Některým přijde jméno Tristan ve spojení s Williamem příliš teatrální a obviňují slavné rodiče, že se za každou cenu snaží na sebe strhnout pozornost. Forejt má ale pro svou volbu vysvětlení.

William to zaoblil

"Já si myslím, že je vždy potřeba ten čistý papír nějak hezky nadepsat," vysvětlil Přemek Forejt webu TN.cz.

​"My jsme věděli s Evičkou, že chceme jméno Tristan, protože se nám strašně líbí, a přidali jsme k tomu i Williama, abychom tak hezky zaoblili to jméno, a vlastně jsme se na tom shodli oba a strašně se nám to líbí," dodal kuchař, který je v poslední době na roztrhání. Kromě vlastního podniku se totiž vhrnul do kampaně pro známý fastfood a skloubit pracovní závazky s rolí otce není jednoduché.

"Přiznám se, že jsem trochu unavený, ale jsem vděčný. Evička je naprostý poklad, je strašně statečná, tak jsem z toho takový šťastný. Je to krásné a nepopsatelné," pěje Forejt chválu na svou partnerku Evu Burešovou a dodává, že i mladší sourozenci už se malého Tristana Williama nemohou dočkat. "Ti se samozřejmě moc těší. Já sám se těším, až budeme zase spolu jako celá rodina a budeme trávit nějaký společný čas," uzavřel Forejt.

Přemek Forejt má plné ruce práce