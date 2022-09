Přemek Forejt to schytal od fanoušků, Eva Burešová se ho veřejně zastala

Zdroj: Profimedia

Uznávaný kuchař Přemek Forejt na sebe ušil pěkný bič. Porotce kulinářské soutěže MasterChef Česko začal spolupracovat s řetězcem McDonald´s. Posměšné komentáře vygradovaly v moment, kdy zpívající kuchař vydal videoklip, ve kterém vychvaluje suroviny používané ve fastfoodu.

Na pomoc v obhajobě svému partnerovi přispěchala Eva Burešová. Zpěvačka a herečka vydala dlouhé vyjádření na sociálních sítích. Snažila se vyvrátit komentáře těch, kteří psali Forejtovi, že podporováním fastfoodu podporuje i obezitu u dětí. "Za obezitu dětí většinou nemohou influenceři, ale jejich rodiče. Výchova je na nich," uvedla na svém Instagramu.

Kuchař si za spoluprací stojí

Forejt rozdělil Česko na dva tábory. Jedni si z klipu dělají legraci a na sociálních sítích ho parodují. Další zase do známého kuchaře pálí, že by pro peníze udělal cokoliv. Z nenávistných komentářů si Forejt nic nedělá, jak prozradil v rozhovoru pro Mediaguru. „Někomu se líbí, někomu ne. Tak je to na světě zařízeno, že máme každý odlišný vkus, a to je fajn. A pokud jsem tím někomu zlepšil náladu nebo den, jsem za to jedině rád.“ Přemek si je vědom toho, že ve společnosti otevřel velké téma. „Fakt, že jsem začal spolupracovat s McDonald’s, rozdělilo lidi na dvě poloviny. Půlka lidí to přijala, druhá půlka to nedokázala překousnout,“ dodává k celé kauze.

Hejtři nemají zábrany

V posledních dnech se strhla na internetu vlna negativních hodnocení na restauraci Entrée, ve které Forejt vaří. V recenzích restaurace se objevují komentáře odkazující na McDonald. Uživatel, který vyhlášené Entrée ohodnotil jednou hvězdičkou, napsal ke svému nízkému hodnocení jasný vzkaz pro Forejta. „Dám na doporučení nejlepšího kuchaře a jdu do mekáče.“ Podobných recenzí je v hodnocení restaurace nespočet. Do Přemka se pustil i youtuber Mikýř, který paradoval jeho video ve spolupráci s Bageterií Boulevard. „Bylo to vtipné. Uvidíme, co bude dál. Remarketing je jistě skvělý nástroj ale je jasný, že někdo vede a někdo následuje,“ okomentoval video Forejt.