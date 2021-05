Kuchař Přemek Forejt: Cítí se stále jako klučina a lakuje si nehty na nohou

Jeden z našich nejsledovanějších kuchařů, který už pár měsíců randí s herečkou Evou Burešovou, se stále cítí jako mladý klučík. Rád by ale konečně dospěl. To by si ale musel přestat lakovat nehty na nohou…

Porotce Masterchefa, majitel restaurace Entrée v Brně, znamenitý šéfkuchař, partner Evy Burešové a k tomu přidejte ještě milující táta. To vše je Přemek Forejt. Kromě toho miluje symboliku Ježíše, lakuje si nehty na nohou a stále se cítí jako nevyzrálý chlapeček.

„Doufám, že už to brzo přijde a budu konečně chlap. Jsem pořád takovej klouček,“ prozradil Přemek v podcastu Václava Roučka. Ten se s Přemkem seznámil kuriózním způsobem, a to, když slavný kuchař skákal placáka do bazénu na jedné svatbě, kde byli oba jako hosté. Prý ho mile překvapil svým smyslem pro humor.

S maminkou dcery mám hezký vztah

Přemek se mu svěřil i tím, jaký má vztah s matkou své dcery. „S maminkou mojí dcery máme skvělý vztah, i když jsme od sebe. Jsem za to moc rád," pochvalovat si na rádiu Wave svů vztah s matkou Stelly Přemek.

Nyní už je zpěvák několik měsíců zadaný s krásnou herečkou Evou Burešovou, která je momentálně hvězdou seriálu Slunečná a také ji můžeme vídat v porotě show Tvoje tvář má známý hlas. Pár dost dlouho vzájemnou náklonnost tajil před médii.

„Momentální vztah si chci chránit, ale neskrývám nic, beru to, jak to je,“ přiznal se zamilovaný kuchař. On i herečka mají z předchozích vztahů děti, takže se můžeme těšit na zábavnou rodinku.

Rád si lakuje nehty na nohou

A to i proto, že tatínek si rád lakuje nehty na nohou a připadá mu to normální. "Nevím vlastně proč. Jen tak. Ono to není ani nijak zajímavé, zkrátka mám namalované nehty na nohou, proč ne," řekl v rozhovoru pro Život v Česku. Tuto úchylku odhalila zpěvákova fanynka na Instagramu a zvrhla tak pod videem, kde Přemek své nalakované nehty ukazuje, vášnivou debatu.

Celkově mají Forejta rády ženy kvůli jeho jemnosti, ženskosti a křehkosti. A takhle zženštilá libůstka mu jistě přivedla mnoho dalších fanynek. Kdo by si se svým partnerem nechtěl kromě vaření povídat i o lacích na nehty nebo péči o dlouhé vlasy.

Na píseň, kterou Přemek Forejt nazpíval pro svou dceru Stellu, se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube