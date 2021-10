Lidé z prezidentova okolí mohli zneužít situaci, Mynářovi hrozí vězení

Zdroj: Profimedia

Prezident Miloš Zeman leží už téměř dva týdny ve střešovické nemocnici zřejmě ve velmi vážném stavu. Podle lékařů není schopen vykonávat svůj úřad. Každého proto asi napadlo, jaké jsou pravděpodobné scénáře dalšího politického vývoje.

Senát už udělal první krok, aby prezident Miloš Zeman přišel o pravomoci podle článku 66 Ústavy České republiky. Senátoři budou o návrhu hlasovat 5. listopadu. Podle Ústavy není ovšem přesně stanoveno, kdy dojde k hlasování také v Poslanecké sněmovně.

Česko bude mít dočasně dva premiéry

"Není tam předepsáno, do kdy musí hlasovat, takže to klidně může být až po týdnu nebo po dvou týdnech. A teprve až se vlastně setkají vůle obou komor, tak v tu chvíli už to má okamžitě ty účinky, kdy přechází pravomoce na předsedu vlády a předsedu Sněmovny," připomněl v Epicentru Blesk Zpráv advokát a ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Preuss.

Naše země se téměř určitě dostane do situace, kdy budeme mít dva ministerské předsedy. Zatímco Andrej Babiš bude vládnout v demisi, Petr Fiala bude mít za úkol sestavit novou vládu. Té se podle Preusse paradoxně dočkáme dříve, než se po volbách původně očekávalo.

Pochybnosti vzbudilo chování šéfa prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře, jehož začala šetřit Policie ČR. Ta na Twitteru uvedla, že zahájí "prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice".

Kancléř například zavedl dosavadního šéfa Sněmovny Radka Vondráčka za Milošem Zemanem do nemocnice ve čtvrtek 14. října, přestože podle ústřední vojenské nemocnice musel už o den dříve vědět, že prezident není schopen vůbec pracovat. Nemocnice totiž Mynářovi sdělila bližší údaje o prezidentovu stavu a zprávu mu předala také v písmené podobě už ve středu 13. října.

Prezidenta nemůže nikdo zbavit funkce

Při hodnocení nově objevených skutečností ale ústavní právník Preuss zůstává zatím spíše opatrný. "To je velmi ostré vyjádření. Musím se přiznat, že se zdráhám uvěřit, že by tu skutečně docházelo k takové trestné činnosti," řekl Blesku advokát.

"Ale na druhou stranu, některé indicie, zejména ta vzpomínaná zpráva nemocnice, respektive ošetřujícího lékaře, navozuje dojem, že prezident republiky už nějakou delší dobu nevládne do jisté míry sám sebou. To by evokovalo, že někteří lidé, kteří se pohybují v jeho okolí, nejčastěji je zmiňován vedoucí Kanceláře prezidenta republiky (Vratislav Mynář, pozn. red.), ale i další, třeba mohli nějakým způsobem využít nebo zneužít té situace," doplnil Ondřej Preuss.

Pokud by se ale prokázalo, že Vratislav Mynář nebo někdo jiný z prezidentského týmu spáchal trestné činy proti republice, pak ho čekaly značné postihy. "Hrozí jednak trest odnětí svobody, ale dokonce u některých trestných činů je třeba i trest propadnutí majetku. To znamená v zásadě propadnutí veškerého majetku, který ten člověk nashromáždil, což by asi bylo dost nepříjemné," vysvětlil ústavní právník.

Česká legislativa nezná způsob, který by prezidenta země přinutil vzdát se funkce. I kdyby hlava státu ležela v nemocnici v bezvědomí, předčasné prezidentské volby by se nekonaly. K tomu by došlo pouze v případě, že by prezident zemřel nebo se sám rozhodl abdikovat. Pak by lidé nového prezidenta volili v termínu do 90 dní.

O situaci v Česku se zajímají i zahraniční média.

