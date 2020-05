Eben prezidentem! Fanfáry už jsem si vyzkoušel, říká moderátor

„Ale daň, kterou za to zaplatíte, je obrovská. Pokud to máte dělat dobře, tak to musíte brát jako službu. Jinak to nejde. Chcete-li takový úřad zastávat poctivě, musíte zapomenout na svůj život a ten život dát jako dar národu s tím, že odměnou vám bude nevděk,“ rozpovídá se.

Tvrdí, že za první týden by měl více nepřátel, než přátel, které si udělal za celý život. Výhody by to pro něj mělo minimální. Tyhle ambice prý on sám rozhodně nemá. Bál by se, že ztratí všechno, na čem mu záleží, a to by nechtěl.