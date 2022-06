Aňa Geislerová je buldog: Tvůrce filmu Prezidentka řekl, proč obsadil právě ji

Zdroj: Bioscop

Do českých kin míří nová romantická komedie s názvem Prezidentka, ve které se hlavní role zhostila známá herečka Aňa Geislerová. Ostřílená legenda českého filmu žádným konkurzem procházet nemusela a režisér a scenárista jí psal roli hlavy státu přímo na tělo. Jak totiž v rozhovoru přiznal, nedokázal si představit nikoho jiného, kdo by se úlohy dokázal zhostit lépe než ona.

Nová česká romantická komedie Prezidentka vypráví příběh Kateřiny Čechové (Aňa Geislerová), která je zahlcena prací a alespoň na chvíli by si chtěla připadat jako běžný občan a chtěla by se naprosto anonymně procházet po pražských ulicích. Rozhodne se proto, že se v přestrojení vytratí z Hradu, aby si mohla užít večer jako každý jiný. Během své procházky v centru města se však seznámí se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý) a rychle se do něj zamiluje.

Aňa je buldog

Režisér a scenárista filmu Rudolf Havlík dostal nápad film Prezidentka natočit již v roce 2016. Už tenkrát ale věděl, že to musí být právě Aňa Geislerová, kdo se zhostí hlavní role. „O nikom jiném jsme ani neuvažovali. Aňa je buldog, má neuvěřitelnou vůli a je velmi přímá, otevřená a schopná prosazovat si svoje názory. Velmi mě tyhle její vlastnosti baví. Kolikrát se spolu neshodneme, ale Aňa si ty věci umí odargumentovat a vždycky se snaží chovat tak, jak by se podle mého v podstatě měla chovat hlava státu,” nechal se Havlík slyšet. Ten ovšem do svého nejnovějšího počinu obsadil i další tváře, se kterými v minulosti spolupracoval a o kterých z vlastní zkušenosti věděl, že se na ně může stoprocentně spolehnout.

Rudolf se mě bojí!

S tvrzením Rudolfa Havlíka Aňa Geislerová částečně souhlasí, sama by o sobě ale řekla, že je buldog, neboť buldoci mají podle ní mnohem větší odhodlání. Chápe ale, proč se mu jevila jako ideální herečka, která by měla ztvárnil hlavu státu. „On se mě bojí! Myslím, že na něj působím autoritativně, ale zároveň jsme si to natáčení užívali, blbli jsme a vymýšleli fórky. Byla to zábava, už když jsme spolu točili Pohádky pro Emu,” pochvalovala si Aňa Geislerová natáčení.

„Nevím, jestli jsem zrovna buldog. Buldoci jsou vytrvalejší, já jsem spíš raťafák. Ale zároveň jsem ochotná ustoupit, když mě někdo přesvědčí. A když ne, stojím si za svým. Na Rudovi si cením toho, jak si jde vlastní cestou,” prozradila ještě herečka, která doufá, že se bude divákům její nový film líbit a postava prezidentky v nich bude rezonovat.

Snímek Prezidentka vstupuje do českých kin ve čtvrtek 23. června.

