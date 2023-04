Děsivá Aňa Geislerová: Režisér z ní měl při natáčení Prezidentky hrůzu

Zdroj: Bioscop/tiskové materiály

Herečka Anna Geislerová patří mezi nejnadanější české herečky, a tak není překvapením, že se jí filmové nabídky jen hrnou. Před několika lety si ji do svého filmu Prezidentka vybral i režisér Rudolf Havlík. Jak ale Geislerová se smíchem uvedla, za jejím obsazením stál hlavně režisérům strach.

Česká romantická komedie Prezidentka vypráví o političce Kateřině Čechové, která usiluje o místo hlavy státu. To se jí brzy také podaří, jenže prezidentka začíná zjišťovat, že zcela přišla o své soukromí a bez bodyguardů si nedojde prakticky ani na toaletu. Proto se rozhodne v přestrojení opustit večer svůj přísně střežený byt a vydává se na toulky noční Prahou.

Snímek byl uveden do kin v roce 2022, jeho režisér Rudolf Havlík ovšem uvedl, že měl plány film natočit již v roce 2016. A od první chvíle měl naprosto jasno v tom, kdo by měl prezidentku ztvárnit – komedii si vůbec nedokázal představit bez Anny Geislerové v hlavní roli.

Neshody a argumenty

„O nikom jiném jsme ani neuvažovali. Aňa je buldok, má neuvěřitelnou vůli a je velmi přímá, otevřená a schopná prosazovat si svoje názory. Velmi mě tyhle její vlastnosti baví. Kolikrát se spolu neshodneme, ale Aňa si ty věci umí odargumentovat a vždycky se snaží chovat tak, jak by se podle mého v podstatě měla chovat hlava státu,” prohlásil po natočení filmu Rudolf Havlík.

Se slovy o buldokovi ovšem sama herečka tak docela nesouhlasí. „Nevím, jestli jsem zrovna buldok, buldoci jsou vytrvalejší, já jsem spíš raťafák. Ale zároveň jsem ochotná ustoupit, když mě někdo přesvědčí. A když ne, stojím si za svým. Na Rudovi si cením toho, jak si jde vlastní cestou,” vyprávěla herečka.

Bojí se mě!

Zároveň si Anna Geislerová tak trochu stojí za tím, že ji režisér obsadil nejen kvůli tomu, že z ní jde respekt, ale také strach. „On se mě bojí! Myslím, že na něj působím autoritativně, ale zároveň jsme si to natáčení užívali, blbli jsme a vymýšleli fórky. Byla to zábava, už když jsme spolu točili Pohádky pro Emu,” usmívala se Anna Geislerová.

Její postava se ve filmu Prezidentka dá dohromady s umělcem, kterého ztvárňuje Ondřej Vetchý. A i spolupráce s ním byla pro herečku úžasnou zkušeností. „S ním se pracuje vždycky báječně. Ondra je opravdu specifický člověk, autentický ve všem, co dělá. Zároveň umí povzbuzovat a říká mi Geislerko. Je mi s ním dobře. Při natáčení jsme spolu chodili po Kampě a já si říkala: Kdybychom my dva byli reálně prezidentský pár, byli bychom v těch rolích vlastně ideální. Já bych byla ta nepříliš přístupná a on ten kontaktní a vřelý, co se nebojí s lidmi mluvit. Báječně bychom se doplňovali. Byl by skvělý první muž,” pěla Anna Geislerová ódy na Ondřeje Vetchého.