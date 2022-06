Prezidentka zlákala mnohé: Hvězdou premiéry byla Geislerová, Vetchý chyběl

Zdroj: Profimedia

Slavností premiéru nové české romantické komedie Prezidentka s Aňou Geislerovou v hlavní roli si nenechala ujít celá řada dobře známých tváří, ze kterých nikdo nepodcenil svůj outfit pro velký večer. Zatímco muži většinou sahali po klasickém obleku, ženy zářily v úchvatných modelech, kterými dostávaly pánské osazenstvo do varu.

Do českých kin vstupuje nová romantická komedie Prezidentka, která vypráví o prezidentce České republiky Kateřině. Ta se jednoho dne rozhodne, že chce strávit večer jako běžný občan a v přestrojení vyrazí do ulic noční Prahy. Během své procházky se zamiluje do sochaře Petra a najednou řeší, jak se se situací popasovat, aby neublížila své lásce a také sama sobě.

Česká komedie si ve středu večer odbyla svou slavnostní premiéru v pražské Lucerně a velkolepou událost si pochopitelně nenechalo ujít mnoho známých osobností.

Oslnivá Geislerová i půvabná Biskupová

Hlavní hvězdou večera byla pochopitelně herečka Aňa Geislerová, která ve filmu ztvárnila ústřední roli hlavy státu. Na premiéru dorazila v elegantních černých šatech, jež doplnila malou stříbrnou kabelkou. Společně s ní ale byly ozdobou večera i další dámy, které se na promítání dostavily. Mezi přítomnými hosty nechyběla například Kateřina Mátlová, hvězda seriálu Zoo Michaela Pecháčková anebo Jitka Asterová. Za Geislerovou nezaostávala ani její filmová dcera Denisa Biskupová.

Ondřej Vetchý chyběl

Postavu Petra, do kterého se ve filmu Prezidentka hlava státu zamiluje, ztvárnil herec Ondřej Vetchý. Ten ale na slavností premiéru nedorazil. Podle informací Blesku měl totiž derniéru v Činoherním klubu.

Jeho filmový syn Oskar Hes si ale uvedení svého nového snímku nemohl nechat ujít a na premiéru dorazil i se svou partnerkou. Z dalších známých tváří pochopitelně nechyběl ani režisér filmu Rudolf Havlík, herec Jiří Štrébl anebo také moderátor Honza Dědek. Herce Juraje Loje, jež v Prezidentce sehrál roli poradce hlavy státu, na premiéru doprovodila jeho dlouholetá přítelkyně, slovenská herečka Zuzana Kanócz.

