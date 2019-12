Královna obětovala syna: Princ Andrew je držen ve vězení!

"Ví, co se stalo. I já vím, co se stalo. Jen jeden z nás ale říká pravdu, a to jsem já, “prohlašuje Giuffreová. "Je to příběh o obchodování s lidmi, o zneužívání. Žádám lid Spojeného království, aby se postavil za mě, aby mi pomohl bojovat proti tomu zvířeti, aby to nepřijali jako něco, co se může stát," zakončila emotivně televizní rozhovor.

Vášnivá prosba nenechala královnu Alžbětu II. v klidu. Z chování syna byla v rozpacích, ponížilo ji. "Když ta mladá žena vyprávěla svůj šokující příběh osobně, bylo to opravdu děsivé a Její Veličenstvo naléhavě svolalo starší šlechtice ke krizovému rozhovoru."

Setkání urozených, ze kterého přišel pro Andrewa zákaz dál se veřejně prezentovat, bylo jen předehrou věcí příštích…