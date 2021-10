Princ Andrew je švorc! Za právní služby v obří kauze platí královna Alžběta II.

Zdroj: Profimedia

Princ Andrew, syn královny Alžběty II., rozhodně neprožívá radostné období. Již několik měsíců totiž čelí závažnému obvinění, dle kterého měl v minulosti sexuálně zneužívat tehdy sedmnáctiletou Virginii Giuffre, a to rovnou při třech příležitostech. Princ svou vinu odmítá a jeho právnici se snaží jej zbavit veškerých obvinění. Jenže právní služby rozhodně nejsou zadarmo a účet prince Andrewa zeje prázdnotou. Dle nejnovějších informací jej tedy finančně podporuje jeho matka, královna Alžběta II., a to dost možná z peněz daňových poplatníků.

Britskou královskou rodinou již delší dobu otřásá velký skandál. A ne, tentokrát nejde o nic, co by způsobili princ Harry a Meghan Markle. Vrásky královně Alžbětě II. dělá na čele průšvih jejího syna prince Andrewa, který čelí obvinění, dle něhož měl mít před mnoha lety sex s nezletilou sexuální otrokyní jeho blízkého přítele a usvědčeného sexuálního devianta Jeffreyho Epsteina Virginií Giuffre. Princ měl tehdy podle webu Daily Mail sedmnáctiletou dívku sexuálně zneužívat rovnou třikrát – v Londýně, v New Yorku a na soukromém ostrově v Karibiku, který patřil právě Epsteinovi.

Finanční podpora od královny

Právníci prince Andrewa pilně pracují na tom, aby svého klienta zbavili veškerých obvinění. Nyní jim bylo umožněno nahlédnout do dřívějšího usnesení a doufají, že se jim podaří díky dostupným informacím poukázat na princovu nevinu. Jejich práce ovšem rozhodně není zadarmo, a proto se nabízí otázka, kdo za ni zaplatí. Princ Andrew je totiž takřka bez peněz.

„Andrew nemá žádný přístup k penězům. Dokonce musel prodat svou chatu ve Verbieru kvůli velké hypotéce,” nechala se slyšet novinářka Katie Nicholl. Za princem Andrewem tedy stojí sama královna, která jej veřejně podporuje a s největší pravděpodobností všechno platí. Podle nejnovějších zpráv za něj totiž uhradila všechny faktury za právní služby za celý loňský rok.

Sahá na peníze daňových poplatníků?

Princ Andrew rozhodně nepatří k nejpopulárnějším členům britské monarchie, a tak se nelze divit, že značnou část obyvatel Británie sužuje vztek. Objevuje se totiž podezření, že se při záchraně prince sahá na peníze daňových poplatníků, což je jistě mnohým proti srsti.

Pokud se navíc prokáže, že je princ Andrew vinen, bude muset Virginii Giuffre zaplatit odškodnění v řádech milionů dolarů. A kdo to asi zaplatí?