Princ Andrew na dně: "Jsem hanbou královské rodiny!"

"Je to jeho největší noční můra," myslí si člověk z paláce. Princ Andrew momentálně spolupracuje s FBI, která stále vyšetřuje Epsteinův kruh obchodování s lidmi.

"Podle všeho cítil velký tlak na to, aby s nimi mluvil," prozrazuje informátor s tím, že princ je vyděšený, že se dostane do ještě větších potíží, pokud vyšetřující vytrhnou z kontextu něco, co jim řekne, nebo něco zase pokazí přímo on jako když promluvil bez přemýšlení v rozhovoru s BBC.

Nakonec nemusí mít jinou možnost, než se vše přiznat.

Podle dokumentu, který dlouho vládl nejsledovanějším pořadům na Netflixu, měl totiž Epstein kamery téměř všude, aby zaznamenal všechna pochybení mocných, s nimiž se stýkal.

"Královna věří slovům Andrewa, že je nevinný," uzavírá zdroj. "Během soukromého hovoru mu řekla, že pokud nemá co skrývat, není důvod, aby s FBI nemluvil."