Královská rodina a Harry a Meghan: Královna je smutná, princ Charles se zasmál

Celý svět nyní mluví o rozhovoru prince Harryho a vévodkyně Meghan. Všichni zároveň prahnou po reakci Buckinghamského paláce. Ten se zatím vyjádřil jen velmi stroze. Když tedy zahlédli novináři v ulicích Londýna prince Charlese, okamžitě za ním přispěchali s otázkami. Princ slovně nereagoval, neodpustil si však zásadní gesto.

V rozhovoru Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah padala velmi ostrá slova. Manželé společně adresovali důvody svého odchodu z britské královské rodiny, mluvili o rasismu, odloučení i sebevraždě. Bylo jen otázkou času, kdy se k rozhovoru vyjádří sama britská královská rodina.

„Celá rodina je velmi smutná ze zjištění, jak těžkých bylo několik posledních let pro Harryho a Meghan. Problémy, o kterých se mluvilo, hlavně pak ty o rasismu, jsou znepokojující. Zatímco některé naše vzpomínky se mohou lišit, jsou brány velmi vážně a všechny budou řešeny v rámci rodiny v soukromí. Harry, Meghan a Archie budou navždy velmi milovanými členy rodiny,” stojí v prohlášení Buckinghamského paláce podle webu The Guardian.

Zvláštní reakce

Je více než jasné, že si nejeden fanoušek britské královské rodiny s prohlášením nevystačí a rád by slyšel odpovědi členů britské královské rodiny na konkrétní otázky. Když se tedy princ Charles vydal na návštěvu kostela Jesus House v Londýně v souvislosti s pandemií koronaviru, rozhodně jeho přítomnost neunikla pozornosti novinářů.

A ty zajímalo jediné. Na konci své návštěvy začal Charles kráčet k východu, načež se ho reportér pořadu Sky News dle Us Weekly zeptal, co si myslí o rozhovoru Meghan a Harry. Charles se na reportéra otočil, zasmál se a zase pokračoval v chůzi.

Přestal brát telefony

V rozhovoru s moderátorkou Oprah se nechal princ Harry slyšet, že se k němu otec otočil zády, když se s Meghan rozhodli vzdát svých královských povinností. Prý mu dokonce přestal zvedat telefony. „Stalo se tak proto, že jsem vzal situaci do vlastních rukou. Musel jsem to udělat pro svou rodinu. Nikoho to nepřekvapí. Je ale velmi smutné, že to zašlo až tak daleko,” řekl Harry otevřeně v rozhovoru, avšak dodal, že je dnes se svým otcem opět v kontaktu.

„Vždycky ho budu milovat, ale stalo se toho hodně špatného. Budu se však i nadále snažit, abych vztah s otcem uzdravil,” dodal ještě Harry.